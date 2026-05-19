Potrivit oficialilor Euro NCAP, deși vehiculele respectă toate normele legale obligatorii de omologare, dotările tehnologice avansate sunt eliminate intenționat din echiparea standard din considerente de costuri.

Richard Schram, directorul tehnic al Euro NCAP, a explicat presei din Australia și Noua Zeelandă că unele companii auto își asumă conștient un scor de siguranță situat sub pragul maxim de cinci stele.

„Pentru piața europeană, ceea ce vedem este că Dacia, ca marcă, nu țintește în mod clar cinci stele. Vor să fie la nivel bugetar, așa că vor viza trei stele. Ceea ce veți vedea acolo este că mașina este semnificativ mai bună decât cerințele din reglementări, dar au făcut niște alegeri clare: „Nu voi implementa acest sistem pentru că este foarte scump””, a transmis Richard Schram.

Cazul Duster

Deși marca Dacia nu este comercializată direct sub acest nume pe piața australiană, unul dintre modelele sale emblematice este disponibil la nivel local sub denumirea de Renault Duster.

În cadrul testelor de siguranță, acest vehicul a obținut un rating de trei stele, iar prețul său de pornire este de 31.990 de dolari australieni (19.500 de euro), fără costurile de utilizare.

Experții internaționali notează că, deși există pe piață automobile mai ieftine care au reușit totuși să obțină calificativul maxim de cinci stele, strategia comercială a Dacia în Europa rămâne una strict orientată către segmentul de buget.

Sistemul de „rating dublu”

Pentru a contracara această tendință și pentru a menține publicul corect informat, Euro NCAP utilizează un sistem de dublă clasificare (dual rating).

Acesta le permite consumatorilor să vadă diferența de siguranță dintre versiunea de bază a unei mașini și cea echipată cu pachete de asistență premium.

Schram a explicat că mulți constructori preferă să ofere echipamentele de siguranță de top doar ca opțiuni contra cost sau pe variantele mai scumpe, o practică aplicată tot mai des în cazul vehiculelor de dimensiuni mici, unde tehnologia mărește considerabil prețul final.

Astfel, Honda (modelele HR-V și CR-V) a obținut ratingul maxim de cinci stele exclusiv pentru versiunile superioare, mai scumpe.

La Kia K4, în varianta sa de echipare standard (de bază), modelul este evaluat la doar patru stele.

Potrivit oficialului Euro NCAP, Volkswagen (VW) urmează să adopte o abordare similară pentru vehiculele sale de clasă mică.

Prin această metodă de evaluare, Euro NCAP dorește să le arate cumpărătorilor că pot beneficia de o mașină de cinci stele doar dacă sunt dispuși să plătească suplimentar pentru pachetele de siguranță care nu vin incluse în dotarea standard a modelelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE