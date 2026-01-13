Dacia Spring, alegerea ideală pentru cei cu buget redus

Concepută special pentru mobilitatea urbană, Spring continuă să fie alegerea preferată pentru șoferii care vor să facă trecerea la electric cu un buget redus.

Principalul avantaj al Daciei Spring este prețul. Cu un tarif de pornire de aproximativ 17.900 de euro, fără a include eventuale stimulente, Spring este cea mai ieftină mașină electrică nouă disponibilă pe piață. 

În trecut, în anumite piețe europene, prețul a coborât chiar sub 4.000 de euro cu ajutorul subvențiilor, ceea ce a transformat modelul într-un reper al electrificării accesibile.

Dacia Spring este gândită strict pentru oraș: are 3,7 metri lungime, este ușor de manevrat și foarte simplu de parcat. 

Este disponibilă cu două motorizări: una de 45 CP, orientată spre eficiență, și una de 65 CP, mai dinamică, destinată traficului urban aglomerat. 

Autonomia maximă declarată este de 227 km, suficientă pentru naveta zilnică și deplasările urbane, chiar dacă limitează drumurile mai lungi.

Bateria reprezintă principalul punct slab al Dacia Spring, oferind cea mai redusă autonomie din segment.

Concurență pentru Dacia Spring în 2026

Pe locurile următoare în top se află modele mai scumpe, dar mai performante sau mai spațioase:

  • Citroën ë-C3 – pornește de la aproximativ 20.490 de euro și oferă un motor de 113 CP, o baterie de 44 kWh și o autonomie de circa 320 km, punând accent pe confort.
  • Fiat 500e – cu un preț de la 23.900 de euro, mizează pe design iconic, tehnologii moderne și autonomii de până la 320 km, în funcție de baterie.
  • Renault 5 E-Tech Electric – cel mai performant din clasament, cu prețul de aproape 25.000 de euro, autonomie de până la 400 km și un interior mai spațios.
  • Renault Twingo E-Tech Electric – o opțiune urbană pură, cu preț de la 19.500 de euro, autonomie de până la 263 km și agilitate excelentă în trafic.

Chiar dacă rivalii săi oferă mai multă putere sau autonomie, Dacia Spring rămâne lider incontestabil al segmentului datorită raportului preț-utilitate, fiind în continuare cea mai ieftină poartă de acces către mobilitatea electrică în 2026.

Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți" la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia
