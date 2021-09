Dacian Cioloș, 52 de ani, a fost premierul României în perioada 17 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017, după ce a ocupat și funcția de ministru al agriculturii între 2007 – 2008. Copreședintele USR-PLUS a fost invitatul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, și a vorbit și despre perioada în care a fost liderul Executivului.

„În general, nu regret alegerile pe care le fac, învăț din fiecare lucru. Evident că nu regret că am acceptat să fiu premierul României, am simțit-o ca o mare onoare. Așteptările au fost foarte mari, a fost un entuziasm, eu, personal, nu am realizat atunci, a fost o surpriză și pentru mine. Am intrat în această aventură asumând-o total, dar fără să realizez care vor fi pârghiile pe care le voi avea la dispoziție”, a precizat Dacian Cioloș.

Politicianul a dezvăluit și care este cel mare eșec al său în calitate de șef al Executivului. „Inocența și iluzia că voi putea trezi o mobilizare în România că vom putea achiziționa «Cumințenia Pământului». Am crezut în entuziasmul acelui an (n.red. – 2016), că vom putea strânge suma prin chetă publică. Adică statul în parteneriat cu cetățenii vor putea intra în posesia unor opere de artă pentru societatea civilă. Am culminat prin a fi atacat și eu, și opera de artă. Subiectul a fost tras spre disputa politică, fiind campanie electorală”, a completat el.

Discount: de la 20 la 11 milioane de euro

Aproape 100.000 de oameni au donat bani pentru achiziționarea operei lui Constantin Brâncuși, „Cumințenia Pământului”, strângându-se aproximativ 1,2 milioane de euro. Moştenitorii inginerului Gheorghe Romaşcu, primul proprietar al operei de artă, au cerut iniţial 20 de milioane de euro, iar în urma negocierilor s-a ajuns la suma de 11 milioane. Guvernul a anunţat că dispune de doar 5 milioane de euro şi spera să strângă din donaţii publice restul de șase milioane de euro.

„Credința n-o exhibiționez politic”

De asemenea, Cioloș s-a referit și la un detaliu dezbătut pe larg, din momentul jurământului de învestitură, când noul șef al Guvernului a jurat cu mâna pe Constituție. „Am jurat cu mâna și pe Biblie atunci. Observațiile din media au fost că nu mi-am făcut cruce, după aceea. Am pus mâna și pe Biblie, și pe Constituție. Eram emoționat, nu știam cum se obișnuiește. Nu s-a pus problema să nu pun mâna pe Biblie din motive ideologice. Am fost crescut în mare parte de bunici până la 7 ani, în spiritul credinței. Credința e în inimă, în suflet, n-o s-o exhibiționez politic sau să mă folosesc de ea. Când sunt întrebat, afirm ceea ce trăiesc”, a explicat ardeleanul.

