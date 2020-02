De Valentina Postelnicu,

Liderul PNL Ludovic Orban a ieşit, joi, într-o conferinţă de presă, pentru a anunţa că partidul îl susţine pe Nicuşor Dan ca şi candidat independent la Primăria Capitalei.

Vlad Voiculescu, care era candidatul PLUS pentru Primăria Bucureşti, nu a avut nicio reacţie, de ieri. El urmează să facă un anunţ, vineri, la ora 14.00.



„Politica este despre oameni, nu despre partide. Este despre ceea ce putem face pentru cei care ne votează și ne dau responsabilitatea de a munci în interesul lor. Alegerile pentru Primăria București sunt despre bucureșteni, despre dreptul lor de a trăi într-o capitală europeană, modernă, curată, cu o administrație care lucrează pentru ei. Mi-ar fi plăcut ca Nicușor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu și despre susținerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, așa cum au discutat despre multe alte probleme, transparent, constructiv”, a scris Dacian Cioloş într-o postare pe Facebook.

Liderul PLUS mai afirmă că ar fi fost bine ca anunțul despre candidatul comun să fi fost unul făcut împreună de Alianța USR PLUS, PNL, PMP și mișcările civice care s-ar fi alăturat acestui proiect.

Dacian Cioloş îl acuză pe Ludovic Orban că a vrut să facă o lovitură de imagine, care l-a ajutat, în acest moment.

„Am văzut însă suficiente în politica românească ca să înțeleg tentația unei „lovituri“ de imagine și calculele politice din spatele ei. O „lovitură“ de care, din punctul meu de vedere, avea nevoie numai Ludovic Orban”, a spus el.

Cioloş condiţionează o posibilă colaborare cu PNL de oprirea racolărilor de la alte partide.

„E important semnalul dat de Ludovic Orban în această direcție. Scopul e bun, mijloacele ar putea să fie mult îmbunătățite. Ca să redăm încrederea bucureștenilor în puterea votului lor, este esențial să construim această încredere între noi. Voi crede în deschiderea recentă a PNL dacă va renunța să racoleze pesediști, aldiști și alți politicieni compromiși prin faptele lor, inamici ai democrației, din cauza cărora am ieșit în stradă în ultimii ani. Toată România are nevoie de un nou început, de liste curate cu oameni care nu sunt compromiși. Doar dacă se merge în această direcție, PLUS va fi un partener constructiv și deschis”, spune Cioloş.

