„Am respectat toate măsurile de protecție în toate împrejurările, nu am simptome și mă simt bine în acest moment. Am fost mereu conștient de periculozitatea acestui virus care ne-a schimbat total modul de viață în ultimul an, a suprasolicitat sistemul sanitar, medicii și asistentele, a luat prea repede de lângă noi mulți oameni dragi”, a scris Dacian Cioloș pe pagina de socializare.

Fac și un apel la responsabilitatea fiecărui cetățean să fie atent, să-i protejeze pe ceilalți izolându-se dacă are simptome sau dacă primește un rezultat de test pozitiv. Și să anunțe medicii, pentru că starea se poate schimba de la o oră la alta. Dacian Cioloș:

„Voi continua să muncesc de acasă, pe proiectele urgente din Parlamentul European și din țară care privesc ieșirea din această criză medicală, economică și socială”, a mai scris copreședintele USR-PLUS, care le-a transmis românilor să aibă grijă și să își „protejeze sănătatea”.





