„Este vorba de acceptarea faptului că într-o coaliţie de trei lucrurile merg mai greu decât într-o coaliţie de două şi mai greu decât într-un guvern monocolor. (…) În momentul în care ai trei saboţi cu trei viteze, rezultanta este una medie, asta e realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred că în momentul în care s-a văzut rezultatul alegerilor îşi imagina cineva că va fi o coaliţie de trei partide: unul conservator, unul cu chef mediu de a face reforme şi unul reformator, va dudui România de reformă”, a declarat Dan Barna.

Multe dintre obiectivele propuse pentru începutul de mandat nu s-au materializat, recunoaște Dan Barna, menţionând că „o mare parte dintre ele au fost cumva condiţionate de clarificarea leadership-ului în PNL”.

„Sunt lucruri pe care le vrea USR PLUS, pe care PNL le vrea într-o măsură mai mică şi pe care UDMR nu le vrea”, a precizat președintele USR.

Barna a catalogat competiția internă pentru președinția PNL drept „un spectacol distractiv de urmărit” și a precizat că la USR-PLUS campania se desfășoară civilizat.

„Eu nu o să speculez cum se desfăşoară campania internă din PNL. E un spectacol plăcut, distractiv de urmărit. Multă lume pariase că asta se va întâmpla la USR PLUS şi iată că nu se întâmplă. La noi s-au desfăşurat alegeri în toate filialele locale, avem noile birouri de conducere. Lucrurile s-au desfăşurat civilizat, disciplinat. Cu foarte puţine excepţii, lucrurile au mers foarte bine. Şi le mulţumesc colegilor mei pentru că până la urmă am arătat că am învăţat în opoziţie că ştim ce înseamnă un partid matur, responsabil şi serios care nu amestecă lucrurile. Congresul va fi la o săptămână după cel al PNL, în 2-3 octombrie”, a adăugat Dan Barna.

În alegerea primului președinte de la fuziunea USR și PLUS se confruntă Dan Barna și Dacian Cioloș.

Barna a refuzat să aleagă un preferat între Florin Cîțu și Ludovic Orban în cursa din interiorul PNL.



„Eu am un preferat. Preferatul meu este acela din cele două fotografii care va avea cel mai mare sprijin din partea PNL. Acela care va avea parte de sprijinul PNL va avea şi sprijinul coaliţiei”.



