Consiliera de la Guvern care ar fi redactat documentul de campanie al lui Florin Cîțu cu antetul Guvernului: „Nu fac comentarii”. Orban cere demisii

Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat marți după apariția în presă zilele trecute a unui document cu antetul Guvernului, Cancelaria premierului, care prezenta strategia de comunicare pe care ar trebui să o aibă susținătorii candidaturii lui Florin Cîțu la șefia PNL.



„Cine a hotărât să folosească resurse publice, funcţionari plătiţi din bani publici în campania internă împotriva preşedintelui PNL trebuie să plece imediat de la Palatul Victoria”, a declarat Orban, marți, la Ploiești, scrie G4Media.



Cîțu: Orban să vină cu dovezi

Replica lui Florin Cîțu a venit imediat, potrivit Hotnews. Premierul i-a cerut dovezi lui Orban că hârtia ar fi adevărată. ”Colaboratorii mei au emis foarte multe documente în exces de zel. Nu îmi aduc aminte să fi văzut documentul. Cei care spun că este un document real să vină și cu probe (…) Sunt multe documente care există cu propuneri. Domnul Orban trebuie să vină cu dovezi că este adevărat”.



Cine ar fi redactat documentul



Potrivit G4Media, documentul de campanie al lui Cîțu ar fi fost redactat de Mioara Costin, consilier de stat al premierului Cîțu.



Mioara Costin este fostă jurnalistă la Realitatea TV, iar în luna aprilie a fost numită consilier de stat la Cancelaria premierului, urmând să coordoneze și Grupul de comunicare strategică în locul lui Andi Manciu.



„Linii de comunicare pentru liderii PNL”



Documentul incriminat reprezintă de fapt strategia de comunicare pe care ar trebui să o aibă liderii liberali care îl susțin pe Florin Cițu la șefia PNL, stabilind și politicienii care ar trebui să iasă la televizor, dar și ce mesaje trebuie promovate.



„Liderii din echipa premierului trebuie să iasă mai mult la tv, pentru a comunica, inclusiv miniștrii PNL care îl susțin pe premier. Mers în studio, intrat prin Skype sau prin telefon. Și aici sunt două paliere: apărarea Guvernului și candidatura la șefia PNL. Este foarte important ca lideri ca Rareș Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, Alina Gorghiu, să fie prezenți în prime time la televiziuni. Miniștrii care merg la 21 la tv pentru domeniile lor pot face referire și la lupta din partid, pentru că sunteți lideri cu greutate în PNL: Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu, Sorin Cîmpeanu.

TREBUIE SĂ SE VADĂ CĂ SUNTEȚI O ECHIPĂ, SĂ SE VADĂ CĂ EXISTĂ UNITATE ȘI ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE NU DIVIZEAZĂ, CA ORBAN. Când sunteți invitați, spuneți că puteți aborda și lupta pentru Congres, în emisiune”, se arată în document.



Autoarea documentului le transmite liderilor PNL și o listă a posturilor tv și a publicațiilor ostile la adresa lui Cîțu, susținând că adversarul acestuia, Ludovic Orban, are înțelegeri cu ei.

„Cele mai agresive posturi și publicații sunt: Realitatea PLUS, B1, RTV, Hotnews. Aici Orban are contracate și înțelegeri, prin diverși. G4 este mai degrabă favorabil lui Orban, pentru că premierul este o amenințare pentru electoratul USR- PLUS. De aceea le este mai convenabil să fie favorabili lui Orban. La Realitatea merge Alex Kocis, care este creierul tuturor fake-newsurilor despre echipa premierului. Așa ca atunci când sunteți invitați și merge și el la Realitatea, vă rog să mergeți. Este foarte ușor să ii demontam minciunile. Și el mai are un defect: se enervează când i se pune în față propaganda lor. Pot fi atacați cu armele lor”.

Contactată de Libertatea, Mioara Costin a replicat scurt: „Nu fac comentarii pe acest subiect”.



