De Valentina Postelnicu,

„Ne-am fi așteptat ca premierul desemnat să discute mai întâi cu partidele și abia ulterior, în funcție de rezultatul consultărilor, să formeze o coaliție care să dea miniștrii și un program de guvernare. Nu a făcut-o. Dacă aceste discuții ar fi existat, i-am fi spus domnului Cîțu că era firesc că avem oameni competenți în locul miniștrilor care au performat sub așteptări și se regăsesc în continuare pe această listă. I-am mai fi zis că nu trebuie să se mai repete niciodată situații în care guvernul adoptă noaptea zeci de ordonanțe de urgență a căror urgență nu poate fi justificată. I-am fi spus că alegerile în 2 tururi trebuie să fie primul punct al programului de guvernare”, a scris liderul USR, pe Facebook.

Potrivit lui Dan Barna, „consultările care vor avea loc săptămâna viitoare, DUPĂ depunerea listei miniștrilor și a programului de guvernare, nu sunt decât un exercițiu formal. Decizia unui guvern monocolor a fost luată deja de PNL”.

Liderul USR anunţă că vor merge la discuții „pentru a-i aminti premierului că PNL are încă restanțe de îndeplinit – măsuri în favoarea românilor – din Acordul politic semnat cu USR la instalarea cabinetului Orban”.

„USR a dat întotdeauna dovadă de bunăcredință și va continua să o facă. Asta nu înseamnă că uităm vreo secundă că datoria noastră e către oamenii care ne-au trimis în Parlament. Și oamenii cer reforme, coerență și bună guvernare”, mai spune Barna.