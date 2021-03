Dan Barna, 45 de ani, este copreședinte USR PLUS și vicepremier în Guvernul Florin Cîțu. A candidat la alegerile prezidențiale din urmă cu doi ani, dar nu a ajuns în turul doi, acolo unde au intrat Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă.



În condițiile în care Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, și-a anunțat deja decizia de a candida la alegerile prezidențiale din 2024, Dan Barna a fost întrebat, marți seara, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, dacă intenționează să se înscrie în cursa electorală de peste trei ani.



Jurnalista a încercat în diverse forme să primească un feedback tranșant. Vicepremierul a evitat un răspuns frontal, spunând doar că decizia în privința candidatului USR PLUS se va lua în echipă.



„Va fi o decizie pe care o voi lua alături de colegii mei din USR-PLUS, în următoarele două-trei luni vom fi un singur partid. După decizia instanței, se va definitiva fuziunea. Mai aproape de 2024 vom decide care va fi candidatul partidului. Până atunci, obiectivele mele personale sunt să contribui cât mai mult la reușita colegilor mei din USR-PLUS, PNL și UDMR. Dacă voi avea succes în calitatea de vicepremier, va fi o șansă în plus pentru ceea ce va urma. Este o decizie pe care o voi lua cu colegii, așa cum a fost în 2016, în 2019″, a declarat Barna.



Vicepremierul a mai spus că nu se teme de faptul că Dacian Cioloș l-ar putea îndepărta de la șefia USR PLUS și a transmis că îl va vota în cazul în care partidul l-ar desemna pentru prezidențiale: „Ar fi o veste excelentă pentru soția mea, aș avea mai mult timp pentru componenta personală a vieții de familie. În USR-PLUS se alege democratic orice capacitate de luptă politică”.



„Am primit reproșuri și că sunt agresiv, și că nu sunt”

„V-a cumpărat tăcerea postul de vicepremier?”, a fost întrebat deputatul de Sibiu. „E mult mai logic din poziția mea actuală să fiu mai rezervat în declarații politice și să fiu mai concret în acțiuni. Am primit reproșuri și fiindcă am fost agresiv, și fiindcă nu am fost în campania prezidențială precedentă. Din poziția mea de vicepremier nu e vorba că deranjez, dar mă axez pe programul național de redresare și reziliență propus”, a explicat Dan Barna.



Barna își reproșează că nu este suficient de rapid: „Stau și contemplu”



Pus să-și schițeze autoportretul, mai exact ceea ce nu-i place la el, vicepremierul și-a evidențiat punctele nevralgice: „Nu sunt agresiv suficient. Și în politică câteodată e nevoie de această abilitate. Am o toleranță în negocieri, chiar dacă obțin rezultatele propuse, care nu-mi place la mine. Aș vrea un management mai bun al timpului, în cazul meu ar fi binevenit, nu că sunt dezorganizat, dar consum mai mult timp decât ar trebui pe unele sarcini. Ar trebui să le finalizez mai repede, dar stau să contemplu și timpul este tot mai puțin”.



Oricum, nu vreau să mă pensionez din politică, planul inițial a fost să stau 10-12 ani în acest domeniu. Îmi doresc ca România să fie cu un pas în față în domeniile de care mă ocup, să aibă niște bucăți de autostradă în plus, niște spitale moderne, adică ceea ce facem noi acum să conteze vizibil pentru România. Dan Barna:

