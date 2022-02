„Nu se pune problema ca eu să revin în perioada imediat următoare, pentru că am condus partidul 4 ani, zic că am avut un mandat bun, de succes, am luat partidul cu contabilitatea în plasă şi l-am dus la un partid care ajunsese şi la guvernare. Cătălin Drulă este în momentul de faţă preşedinte interimar, am toată încrederea în el şi cred că este şi acel depozitar de încredere şi speranţă de care avem cu toţii nevoie”, a spus Barna, potrivit news.ro.

Întrebat dacă va candida la congres, Barna a spus că „nu voi candida acum, la preşedinţia partidului, pentru că, repet, eu am acumulat în aceşti patru ani rezultate de care sunt mândru” și a oferit și argumente.

„În egală măsură, toate aşteptările şi toate dorinţele, multe nerealiste, ale oamenilor s-au reflectat în reproşul adresat preşedintelui partidului. Din această perspectivă, nu cred că în momentul acesta apariţia mea în prima linie ar ajuta nici organizaţia şi nici percepţia publică, şi din acest motiv, nu cred că o candidatură a mea este o decizie înţeleaptă”, a mai spus el.

Cătălin Drulă a devenit președintele interimar al USR, după ce Dacian Cioloș și-a dat demisia din funcția de președinte, așa cum avertizase că o va face, dacă programul său de reformare a partidului nu este votat. „Vom face opoziție pe bune. Coaliția contra firii are zilele numărate”, a transmis Drulă marți, 8 februarie, la prima conferință de presă în noua funcție.

