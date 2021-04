„Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru că, din punctul meu de vedere, am spus-o şi la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus într-o zonă de partid extremist. Am văzut ieri un lider important din AUR, un purtător de mesaj important din AUR, propunând public o listă de intelectuali care trebuie ucişi. Acolo suntem, este o realitate pe care nu o putem ignora. Şi dacă îi dăm oricât de mic credit unui astfel de partid, nu ştiu unde putem ajunge. Din punctul meu de vedere, AUR este un partid extremist şi eu nu voi negocia cu ei”, a declarat Dan Barna într-o intervenție la Digi24.

Președintele USR a mai subliniat că, în politică, soluţia nu este în partide extremiste sau populiste, care îndeamnă oamenii să nu respecte regulile.

Întrebat dacă modul în care coaliţia guvernează este influenţat de cursele interne din PNL, respectiv USR-PLUS pentru şefia formaţiunilor politice, Barna a arătat că formațiunea din care face parte și-a arătat seriozitatea.



„Eu sper că în foarte mică măsură şi am arătat în aceste patru luni de guvernare că echipa USR-PLUS la guvernare şi echipa USR-PLUS în Parlament a arătat maturitate, seriozitate”, a afirmat Dan Barna.

„Poate anii de opoziţie în care toate dezbaterile din USR erau pe toate televiziunile ne-au învăţat şi am căpătat împreună o experienţă care se regăseşte acuma în etapa de guvernare. Este şi un mesaj pe care l-am dat colegilor mei şi le mulţumesc pentru că l-au înţeles. Din momentul în care am intrat la guvernare am spus nu ne mai permitem să fim un partid care se ceartă toată ziua pe nimicuri şi face titluri în presă pentru că oamenii nu ne vor mai crede. Pot să spun că în aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a arătat responsabilitate, a fost USR-PLUS în această coaliţie şi sper să rămânem în continuare foarte solidari, foarte compacţi”, a adăugat liderul USR-PLUS.







