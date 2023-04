După ce a petrecut Învierea și prima zi a sărbătorilor pascale la Mormântul Sfânt, din Ierusalim, Dan Negru a revenit în țară și a fost martorul unui moment emoționant.

La aterizarea pe Otopeni, un mic grup de pasageri s-a adunat ad-hoc în partea din față a aeronavei și toți au început să cânte „Hristos a înviat din morți!”. A fost momentul în care toți pasagerii s-au alăturat cântării bisericești.

„Binele e continuu. Răul e accidental! Așa arată aterizarea după Paște“, a scris Dan Negru în comentariul care însoțește clipul video pe care l-a postat pe Facebook.

Postarea a devenit virală și a fost distribuită de peste 500 de ori, adundând și peste 800 de comentarii. „Aceste momente sunt adevărate trăiri de credință! Foarte frumos! Hristos a înviat!“, a fost unul dintre ele.

„Într-adevăr cea mai emoționantă aterizare… Respect și aleasa prețuire!“, „Hristos a înviat! Emoționant… am lăcrimat când am văzut filmul. FELICITARI, DAN NEGRU!“, „Super!!! Doamne, încep să mai am speranțe că nu e totul pierdut!! Îți mulțumim, Doamne, pentru oamenii care propagă cuvântul Tău!“, au scris alți internauți care au văzut imaginile.

Dan Negru a fost de Paște la Mormântul Sfânt și de acolo a transmis, pe rețelele de socializare, emoțiile și trăirile sale, arătând tuturor, de la fața locului, minunea Învierii Domnului.

„La Jerusalim a venit Lumina! Mă întreabă mulți cum am văzut miracolul luminii din Jerusalim. Prea mulți caută miracole în credință!

Credința nu e despre miracole! Dumnezeu nu e magicianul David Copperfield! Ce credința ar fi aia in care Dumnezeu și-ar manifesta puterea? Puterea produce supunere! Dacă Dumnezeu și-ar manifesta puterea prin miracole, iubirea ar dispărea!

Dumnezeu ar putea sa aprindă o lumânare, un bec, să vindece orașe întregi, sa facă minuni copleșitoare forțându-ne să credem in el… Eu nu m-aș regăsi într-un astfel de Dumnezeu! Îmi place refuzul Lui de a face minuni, de a ne copleși cu dovezi! Îmi place libertatea pe care ne-o dă…

Și cred ca esența credinței e in vorbele lui Iisus: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el”.

Despre asta e Lumina! Hristos a înviat!“, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook, în prima zi de Paște.

