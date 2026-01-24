Crima care a șocat România a readus în discuție necesitatea schimbării legislației pentru minori. Dan Negru, în vârstă de 54 de ani, cunoscut prezentator de televiziune, a cerut public pe rețelele de socializare modificarea legilor din România, după uciderea lui Mario Alin Berinde, un băiat de 15 ani, în localitatea Cenei, județul Timiș.

Pe 20 ianuarie 2026, mama lui Mario a anunțat dispariția fiului său, care plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. Căutările poliției s-au încheiat tragic, trupul neînsuflețit al băiatului fiind descoperit în curtea casei unuia dintre minorii implicați în crimă.

Mesajul lui Dan Negru

Dan Negru, care cunoaște zona, deoarece Cenei este comuna bunicilor săi, a transmis un mesaj dur: legislația românească este mult prea blândă cu minorii care comit fapte grave. În opinia lui, pedepsele pentru infracțiuni comise de minori ar trebui să fie mai aspre, astfel încât să descurajeze astfel de fapte. Prezentatorul s-a referit și la cazul presupusului complice, în vârstă de 13 ani, care a fost lăsat în libertate, ceea ce a stârnit indignare în rândul publicului.

„Cenei, localitatea breaking news din cauza copilului ucis de copii, este comuna satului bunicilor mei. Știu bine locul… Banatul e cunoscut pentru tihna lui și pentru oameni echilibrați.

Minorul de 13 ani care a ucis e liber, iar școala nu poate să-i interzică să se întoarcă în clasă. Sistemul de la noi vede un copil-problemă ca pe o «victimă» care are nevoie de psiholog. În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie. Pentru că acolo statul pune responsabilitatea pe individ mult mai devreme. Mai degrabă crești un copil bun decât să repari un adult stricat.

În 1999, în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

La noi, loazele sunt protejate. Am mai spus-o și m-au certat «iluminiștii»: profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie.

Profesorii merg pe vârfuri de teamă să nu-și deranjeze elevii. Și astfel, școala nu mai produce nici profesioniști, nici caractere!

Schimbați legile! Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber? Doar pedepsind poți îndrepta! Cum să fie respectate legile într-o societate în care nu există frica de pedeapsă?

Rousseau nu a fost niciodată în Banat, dar avea dreptate când a spus: «Copilul ajunge pentru societate după educația pe care o primește: ori răsplată, ori pedeapsă»”, a scris Dan Negru, atrăgând atenția asupra necesității unor măsuri legislative ferme care să protejeze societatea și să prevină violența între minori.

