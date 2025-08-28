Agresiunea asupra livratorului străin

Incidentul s-a petrecut pe o stradă din Capitală, unde un cetățean străin care făcea livrări cu bicicleta a fost atacat.

Agresorul, un tânăr de 20 de ani, i-a cerut victimei să se întoarcă în țara sa, numindu-l „invadator” și filmând întreaga scenă. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, reușind să-l imobilizeze pe agresor. Ulterior, tânărul a fost reținut și arestat preventiv.

Reacția deputatului AUR

În urma acestui incident, Dan Tanasă a oferit o declarație pe pagina sa de Facebook. Deputatul AUR a respins acuzațiile conform cărora postările sale ar fi generat violența stradală.

„Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a afirmat Tanasă.

„Ceea ce spun, și o voi repeta ori de câte ori este nevoie, este că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi. Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare”.

Recomandări Lista zecilor de trenuri anulate de la 1 septembrie și 1 octombrie, din cauza datoriei CFR Călători

Dan Tanasă a abordat și tema imigrației, susținând că nu atacă pe nimeni pe criterii de origine.

„Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească”, a explicat deputatul.

Parlamentarul a ridicat mai multe întrebări privind rolul instituțiilor statului în asigurarea siguranței cetățenilor. El a pus sub semnul întrebării eficiența mecanismelor de prevenție și a cerut explicații pentru lipsa de siguranță din orașele României.

În încheierea declarației sale, Dan Tanasă și-a reafirmat angajamentul față de drepturile românilor. „Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi”, a conchis Tanasă în postarea sa.

Dan Tanasă a îndemnat la boicotul livratorilor străini

Este important de menționat că, anterior acestui incident, pe 19 august, Dan Tanasă a publicat pe Facebook un mesaj controversat: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Recomandări Cum vrea Coaliția să se folosească de „reforma” administrației. Politizare masivă a primăriilor: Directorii vor deține postul cât are mandat primarul

Postarea rasistă lansată de Dan Tanasă vine la scurt timp după ce autoritățile din Sankt Petersburg au luat o decizie asemănătoare, care i-a uimit și pe ruși.

Astfel, autoritățile ruse au interzis angajarea de cetățeni străini ca șoferi de taxi și curieri până la finalul acestui an, potrivit unui proiect de ordin semnat de guvernatorul Alexander Beglov și publicat pe site-ul oficial al orașului, relatează site-ul independent rusesc Meduza.

Conform documentului, „în 2025 va fi interzisă angajarea cetățenilor străini” de către firmele care activează în domeniul transportului de tip taxi și al livrărilor prin curierat.

În plus, proiectul prevede introducerea unor reguli suplimentare: limitarea vitezei la 15 km/h pentru curierii care folosesc scutere, biciclete electrice sau alte mijloace similare de transport personal, obligativitatea purtării unui număr de identificare vizibil pe îmbrăcăminte, vehicul și geanta de livrare, precum și acceptul explicit privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE