Cu zeci de deplasări în ultimii ani, multe dintre ele dezvăluite de Libertatea, președintele-director general al SRTv, Dan Turturică, a primit din nou acceptul pentru o călătorie, în valoare de 8.300 de lei, în Republica Moldova.

A fost o deplasare premium, cu condiții de lux pentru șeful televiziunii publice. Călătoria a avut loc între 25 și 28 august 2025, la Chișinău, iar Dan Turturică a solicitat aprobări suplimentare pentru majorarea bugetului.

SRTv a plătit 500 de euro pentru un bilet la business class

Pe lângă diurna de 1.230 de lei pentru cele patru zile, șeful Societății Române de Televiziune a primit undă verde să zboare la business class pe ruta București – Chișinău, o cursă de doar 50 de minute, conform informațiilor din interiorul TVR.

Costul biletului a fost de 500 de euro (aproximativ 2.535 de lei). Prin comparație, la clasa economică un bilet pe aceeași rută costă între 360 de lei (Wizz Air) și 558 de lei (HiSky).

Dan Turturică la evenimentul la care a participat în Republica Moldova
Dan Turturică la evenimentul la care a participat în Republica Moldova
Hotel de cinci stele și buget mărit cu 400 de euro

La costurile deplasării s-au adăugat încă 665 de euro pentru cazarea la un hotel de cinci stele din capitala Republicii Moldova.

Echivalentul a 3.371 de lei, așa cum apare în documentele care i-au fost aprobate lui Dan Turturică pentru a zbura în țara vecină. Suma depășește cu 400 de euro plafonul legal prevăzut în cadrul Televiziunii Române.

Potrivit documentelor interne, președintele-director general al SRTv a avut de ales între mai multe unități de lux din Chișinău: Berds Hotel Chișinău, Radisson Blu Leogrand Hotel și Nobil Luxury Boutique Hotel. TVR nu a răspuns ce a ales și unde s-a cazat șeful televiziunii.

Berds Hotel ChișinăuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Patru zile la Chișinău: 1.600 de euro

Pe lângă diurnă, transport și cazare, Dan Turturică a solicitat și suma de 200 de euro (1.017 lei) pentru „cheltuieli cu justificare ulterioară”.

În această categorie pot intra mese de protocol sau transport local pentru deplasările oficialului Televiziunii Române.

În total, deplasarea de patru zile, desfășurată în perioada 25 – 28 august, a costat Televiziunea Română 8.228,20 lei, sumă exactă aprobată și consemnată în documentele interne ale SRTv, consultate de Libertatea.

Desfășurătorul financiar al lui Dan Turturică în Republica Moldova
Desfășurătorul financiar al lui Dan Turturică în Republica Moldova

Turturică a fost la un forum despre democrație și dezinformare

Potrivit site-ului oficial al Teleradio-Moldova (TRM), „directori generali şi reprezentanţi ai instituţiilor media din Armenia, România şi Ucraina s-au reunit la Forumul privind mass-media, democraţia şi dezinformarea”.

„Agenda forumului a inclus o masă rotundă dedicată provocărilor actuale pentru media publică: apărarea independenţei editoriale într-un peisaj mediatic fragmentat, gestionarea dezinformării ca ameninţare la adresa securităţii şi întărirea democraţiei prin media credibilă”, mai precizează Teleradio-Moldova.

Ce s-a discutat la evenimentul de la Chișinău

Potrivit TRM, „participanţii au discutat şi oportunităţi de colaborare şi finanţare europeană prin programe precum Creative Europe şi iniţiativele Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU)”.

Imagine cu Dan Turturică de la Forumul internaţional despre mass-media, democraţie şi dezinformare, organizat de Compania „Teleradio-Moldova”
Imagine cu Dan Turturică de la Forumul internaţional despre mass-media, democraţie şi dezinformare, organizat de Compania „Teleradio-Moldova”

De asemenea „programul a continuat cu un tur ghidat al studiourilor Teleradio-Moldova, unde au fost prezentate Moldova 1, Radio Moldova şi facilităţile moderne de producţie multimedia”.

În cadrul forumului, Dan Cristian Turturică, directorul general al TVR, a subliniat:

„România are nevoie urgentă de mecanisme eficiente care să filtreze dezinformarea din social media, mai ales pentru cei care nu mai privesc televiziunea tradiţională şi întâmpină dificultăţi în a distinge între adevăr şi manipulare”, conform comunicatului oficial.

Dezinformarea erodează încrederea, slăbeşte instituţiile şi subminează dezbaterea democratică. Datoria noastră ca radiodifuzor public este să informăm corect, să oferim o platformă pentru diversitatea de opinii şi să rămânem responsabili în faţa cetăţenilor

Vlad Ţurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova:

Televiziunea Română nu a răspuns la întrebări

Pe 29 august, Libertatea a transmis un set de întrebări către televiziunea publică, solicitând un punct de vedere oficial.

Până la momentul publicării acestui material, TVR nu a oferit niciun răspuns, deși pe 2 septembrie instituția a fost recontactată printr-un e-mail de reamintire.

Iată cele cinci întrebări la care reprezentanții postului public nu au răspuns:

  • Care a fost scopul deplasării domnului Dan Turturică în Republica Moldova (25–28 august 2025)?
  • Domnul Dan Turturică a călătorit cu avionul la business class?
  • La ce hotel s-a cazat domnul Dan Turturică și cu cât a fost depășit plafonul legal de 100 USD?
  • Care este numărul deplasărilor externe efectuate de domnul Dan Turturică în 2025?
  • Care este suma aprobată pentru deplasările externe efectuate de domnul Dan Turturică în 2025?

Dan Turturică s-a plimbat mult pe banii Televiziunii Române

Libertatea a scris în mai multe rânduri despre deplasările externe ale lui Dan Turturică. În primul său an de mandat, acestea au costat aproximativ 10.000 de euro. În 2022, de exemplu, șeful televiziunii naționale a vizitat Turcia, Norvegia, Croația, Italia și Elveția.

La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, Dan Turturică, a călătorit de la București la Chișinău cu zbor la business class și a avut cazare la hotel de cinci stele

În 2023, nu a ratat Finlanda, Franța, Polonia, Spania și Austria. Cele mai multe deplasări au avut loc în iunie, septembrie și octombrie, când a participat la un curs organizat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, desfășurat în trei orașe diferite: Barcelona, New York și Los Angeles.

Anul trecut, după dezvăluirile Libertatea, Turturică a renunțat la o deplasare pregătită la cheie: Marrakesh (Maroc), unde urma să participe la un forum despre „valorificarea inteligenței artificiale pentru accelerarea dezvoltării”.

Totuși, a ajuns în Bulgaria, Belgia și Elveția, participând la diverse forumuri, ședințe și întâlniri organizate de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune.

 1 comentariu
Moravurinoi 04.09.2025, 10:37

Poate si-a adus omul bani de acasa, poate nu a decontat totul de pe cârca ăstora care suntem impozitati si muncim mai mult pentru luxul altora decât pentru noi. Ar trebui intrebat si el, poate e nevinovat

