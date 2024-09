Dana Enache va coordona echipele editoriale Unica si VIVA!, contribuind la consolidarea poziției celor 2 branduri pe piața media din România.

„Este o provocare pentru mine, după aproape șapte ani în care am reușit să mențin produsele VIVA! pe piață, la cele mai înalte standarde. Unica are avantajul de a fi un brand cu tradiție în peisajul media digital. In plus, știu deja că echipa Unica este una competitivă, alături de care eu pot face performanță. Sunt convinsă că nu va fi ușor, dar îmi plac provocările și întotdeauna le fac față cu brio. Voi aplica și la Unica singura rețetă pe care o știu si care funcționează dovedit: muncă multă si implicare 100%”, a declarat Dana Enache.

Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier România Media, a declarat că decizia survine în urma unei analize detaliate făcute în interiorul trustului de presă. „Mă bucur să extindem responsabilitățile Danei Enache, prin preluarea si a site-ului Unica.ro. Această decizie a fost luată după o analiză atentă și reflectă încrederea noastră în abilitățile Danei de a duce si acest website important la următorul nivel. Rezultatele impresionante pe care le-a obținut cu VIVA.ro!, împreună cu dedicarea și pasiunea ei pentru zona de Digital, ne-au convins că este persoana potrivită pentru această provocare. Suntem siguri că Dana împreună cu echipa vor aduce o contribuție valoroasă”.

Dana Enache a contribuit din plin la dezvoltarea VIVA!, unul dintre cele mai importante branduri aflate în portofoliul Ringier România. Cu o vastă experiență în zona de divertisment, Dana Enache a preluat VIVA! în februarie 2018, dezvoltând cu succes brandul care are 25 de ani de tradiție în piața media din România.

