„Am avut senzaţia că ne-am întors în timp, în anul 2013, când un alt preşedinte promulga doar bugetul asigurărilor sociale de stat, cu aceleaşi minciuni. Preşedintele României îi dezinformează din nou pe români, inventând explicaţii ridicole de ce a luat decizia de a bloca adoptarea bugetului pentru anul 2019. Este în mod evident un joc electoral pe care îl face însă pe spatele românilor”, a susţinut Dăncilă.

Ea a calificat drept „iresponsabile” declaraţiile şefului statului, adăugând că Iohannis creează îngrijorări că nu există bani de pensii, deşi acest lucru nu are „nicio bază reală”.

„Domnul preşedinte Iohannis dovedeşte că nu cunoaşte lucruri elementare când a afirmat că lipsesc 1,4 miliarde de lei de la bugetul de pensii. În realitate, după foarte mulţi ani, în 2019, bugetul va avea un excedent de 1,7 miliarde de lei, ca urmare a măsurii transferului contribuţiilor de la angajator la salariaţi – o altă măsură pe care domnul preşedinte Iohannis a criticat-o, măsură care însă şi-a arătat eficienţa. O altă dezinformare pe care domnul preşedinte a aruncat-o cu nonşalanţă în spaţiul public este legată de mărirea pensiilor. Domnul preşedinte ar trebui să citească măsurile pe care le-a luat Guvernul României, pentru că am mărit anticipat pensiile. (…) Consider total iresponsabile declaraţiile domnului preşedinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor şi creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmaţie care nu are nicio bază reală. (…) Pensionarii nu au niciun motiv să-şi facă griji. Aşa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor”, a explicat prim-ministrul.

Dăncilă a arătat că afirmaţiile lui Iohannis privind pensiile românilor sunt „total iresponsabile”.

„Consider total iresponsabile declaraţiile domnului preşedinte, care se joacă cu sentimentele oamenilor şi creează în rândul pensionarilor îngrijorări că nu există bani de pensii, afirmaţie care nu are nicio bază reală. Oare ce urmăreşte domnul preşedintele prin insistenţa pe temele care induc nesiguranţă în rândul pensionarilor? Pregăteşte terenul pentru vreo decizie de amputare a drepturilor pensionarilor din partea formaţiunilor politice pe care le susţine pe faţă, cum s-a întâmplat în trecut? O spun cu fermitate – pensionarii nu au nici un motiv să-şi facă griji. Aşa cum ne-am angajat, vom continua majorarea pensiilor prevăzută pentru 1 ianuarie 2020 de la 1 septembrie anul acesta. Aşadar, cu trei luni mai devreme decât stabilisem iniţial. Guvernul României are bani pentru plata pensiilor, pentru asigurarea tuturor drepturilor stabilite prin lege”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, de la Palatul Cotroceni, că a decis să promulge proiectul bugetului asigurărilor sociale şi a cerut Parlamentului să trateze cu seriozitate reexaminarea legii bugetului de stat pe 2019, după ce PSD a anunţat că nu va face nicio modificare.

Plenul comun al Parlamentului ar urma să se reunească miercuri, pentru a respinge cererea lui Iohannis şi a trimite legea la promulgare, în varianta iniţială.

