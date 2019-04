„Declaraţia prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans de azi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul!”

Şefa Executivului spune că va discuta cu oficialii europeni şi acuză Parlamentul European că impune ţării noastre să oprească o anchetă penală în cazul Laurei Codruţa Kovesi.

„M-au surprins declaraţiile prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, având în vedere că a existat şi există deschidere totală în privinţa paşilor pe care îi avem de urmat. Am format un grup de experţi, s-a lucrat la nivel de experţi, atât din partea Comisiei Europene, cât şi din partea Ministerului Justiţiei. Am specificat de fiecare dată că ne vom consulta şi că va exista transparenţă. De aceea, declaraţia prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans de azi a produs neclarităţi şi nu i-am înţeles rostul, pentru că nu este pliată pe realitatea existentă. Am să am o discuţie cu domnul prim-vicepreşedinte legată de aceste aspecte. Ştiu că a fost astăzi o discuţie în Colegiul Comisarilor şi sper că comisarul român a susţinut de această dată România”, a declarat Dăncilă, la Palatul Victoria.

Viorica Dăncilă a răspuns şi criticilor venite din partea lui Antonio Tajani, preşedintele PE.



„Le spun clar că prim-ministrul României nu a intervenit şi nu va interveni, niciodată, în actul de justiţie”

„Cred că niciun factor sau decident politic, fie şi preşedintele Parlamentului European, nu poate solicita începerea sau oprirea unei anchete penale. Ni se cere să nu intervenim în actul de justiţie şi mi se pare un lucru corect, dar oficialii europeni ne cer să oprim anchete penale. Le spun clar că prim-ministrul României nu a intervenit şi nu va interveni niciodată în actul de justiţie”, a afirmat premierul.

Premierul s-a referit şi la scrisoarea celor 12 ambasade străine, pe tema justiţiei.

„Am vrut să am o discuţie individuală, cu fiecare ambasador din acest grup, dar au refuzat. Le reamintesc doamnelor şi domnilor ambasadori că suntem în România şi am dialog direct cu omologii mei. Le recomand să se adreseze autorizăţilor din ţara din care fac parte, pentru că în niciun stat, ambasadorii nu fac agenda primului-ministru şi eu nu am să permit acest lucru. Trebuie să arate respect pentru România, aşa cum amabasadorii noştri (..) au respect pentru statul respectiv„, a spus Dăncilă.

Potrivit premierului, situatia a fost creata de declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis, din ultima perioadă.

„Această situaţie, destul de neplăcută, a fost creată de declaraţiile repetate pe justiţie ale preşedintelui României”

„Consider că această situaţie, destul de neplăcută, a fost creată de declaraţiile repetate pe justiţie ale preşedintelui României. Dacă preşedintele României nu a avut niciun aport la rezultatele obţinute în cadrul preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, iată că a reuşit să aducă un deficit de imagine ţării noastre. Este păcat că acest lucru se realizează tocmai în timpul deţinerii preşedinţiei rotative de către România”, a susţinut Viorica Dăncilă.



Prim-vicepreședintele Comisie Europene, Frans Timmermans, a declarat, miercuri, că instituția pe care o reprezintă este dispusă să ia orice măsură este necesară împotriva României dacă se vor adopta legi care să ofere impunitate demnitarilor de rang înalt.

