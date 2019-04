Timmermans spune că în Colegiul Comisarilor s-a dezbătut problema statului de drept din România și că s-a stabilit că țara noastră trebuie să continue reformele în Justiție pe care le-a început.

„Am vorbit cu Colegiul despre situația din România. Trebuie continue reformele în Justiție și să nu distrugă progresul făcut în ultimii ani în lupta anticorupție. Vreau să avertizez guvernul să nu ia măsuri care să afecteze independența justiției și să creeze impunitate pentru funcționari și demnitari, precum rejudecarea sentințelor definitive ale condamnaților pentru corupție”, a declarat Timmermans.

Prim-vicepreședintele CE a avertizat guvernul de la București că se vor lua măsuri în cazul în care se va continua în această situație. ”În ce privește statul de drept din România, am anunțat Colegiul. România trebuie să pună din nou procesul de reformă în mișcare. Am avertizat împotriva oricărei acțiuni a guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang înalt.

Am avut mai multe discuții cu premierul, avem discuții la nivel de experți. Avem nevoie de rezultate imediate. Am fost clar: discuțiile de dragul discuțiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG și secția specială pentru magistrați.

Din păcate, nu am putut constata că România a revenit pe calea cea bună. Comisia Europeană va trebui să acționeze cu mijloacele pe care le are la îndemână”, a avertizat Timmermans.

În cadrul sesiunii de întrebări din partea jurnaliștilor, Timmermans a declarat că măsurile împotriva României se vor lua în câteva zile din momentul în care vor fi adoptate legile care îi nemulțumesc. ”E vorba aici de o chestiune de mare urgență. S-ar putea ca foarte curând să se ia decizii care ar schimba sistemul judiciar. Atunci Comisia Europeană ar urma să reacționeze imediat, în termeni de zile, ca să se înțeleagă foarte clar care este poziția noastră. Nu este timp de pierdut”, a răspuns prim-vicepreședintele CE la o întrebare privind data la care ar putea să se ia măsuri și dacă asta va fi înainte de alegeri.

Răspunzând la o altă întrebare, Timmermans a spus că ”Nu putem să luăm măsuri împotriva unor OUG-uri care nu au fost adoptate”, dar a adăugat că în ultimele zile ”Comisia Europeană a făcut tot ce a putut pentru a convinge guvernul României să nu meargă în această direcție. Am avut numeroase discuții cu autoritățile române, daca vor insista, Comisia Europeana va reacționa imediat”.

Colegiul Comisarilor a dezbătut, miercuri, în premieră situația statului de drept din România.

Citește și: Negociatorul şef al UE, scenariu presimist despre Brexit. „Marea Britanie are trei opțiuni”

Citește mai multe despre frans timmermans pe Libertatea.