Cum a fost descoperit scandalul „Spiral Case”

Potrivit The New York Times, raportul de 347 de pagini s-a bazat pe mărturii, dosare medicale și documente istorice. În 410 cazuri detaliate, 349 au avut complicații medicale.

Femeile au povestit că au suferit dureri cronice, infecții și sângerări severe. Unele au spus că medicii au refuzat să le scoată steriletul, ceea ce le-a forțat să-l îndepărteze singure.

„Celelalte fete spuneau că l-au scos trăgând de el, așa că mi-am scos singură steriletul”, a mărturisit o fostă elevă, care avea 13 ani atunci.

Altele au primit injecții hormonale care le-au oprit ciclul menstrual și, în unele cazuri, le-au lăsat infertile pe viață. Raportul făcut public subliniază că aceste practici ar putea fi considerate încălcări ale legislației daneze și ale drepturilor internaționale ale omului.

Reacțiile din Groenlanda și Danemarca

Ministrul sănătății din Groenlanda, Anna Wangenheim, a spus că raportul „confirmă experiențele pe care multe femei le-au purtat în tăcere timp de decenii”. Ea a cerut guvernului danez să își asume responsabilitatea și să transforme concluziile raportului în „acțiuni concrete”.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut scuze în urmă cu două săptămâni pentru scandalul cunoscut sub numele de „Spiral Case”. Cu toate acestea, victimele cer compensații financiare.

Ministrul sănătății din Danemarca, Sophie Lohde, a descris concluziile ca fiind „o privire tragică asupra experiențelor fetelor și femeilor din Groenlanda cu sistemul de sănătate danez”.

Mărturii cutremurătoare

Cazurile descrise acoperă în special perioada anilor 60 și 70, dar practica a continuat și după 1990, chiar după ce Groenlanda și-a preluat controlul asupra propriului sistem de sănătate.

O profesoară pensionară, Uullat Bach, a povestit că la 15 ani și-a dat seama că avea un sterilet montat, deși nu știa că i s-a făcut o astfel de procedură. Ea este una dintre cele 143 de femei care au dat în judecată statul danez.

„Acum nimeni nu mai poate fugi de adevăr. Raportul este recunoașterea a ceea ce ni s-a întâmplat”, a declarat ea pentru televiziunea daneză.

Planul ascuns: limitarea populației insulei

Danemarca a colonizat Groenlanda acum mai bine de trei secole, iar insula rămâne teritoriu autonom, dar sub suveranitate daneză. Politica de control al populației a fost implementată în perioada în care Danemarca încerca să limiteze creșterea natalității în rândul comunităților groenlandeze.

Raportul apare într-un moment delicat, când relațiile dintre Groenlanda și Danemarca sunt analizate și dintr-o perspectivă geopolitică. Președintele american Donald Trump a declarat că vrea ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, iar guvernul danez a încercat să întărească legăturile cu insula.

