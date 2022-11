Noul director al Serviciului de Combatere a Spălării Banilor din Republica Moldova își va începe activitatea pe 15 decembrie.

„Avem o numire care cred că va face valuri în societatea noastră. Îi mulțumesc foarte mult domnului Staicu pentru acceptarea acestei provocări profesionale. Dumnealui are o vastă experiență în domeniul combaterii corupției în România. Foarte important este faptul că are și experiență în domeniul public și experiență pe plan internațional, dar are și experiență în domeniul privat”, a spus premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița.

„Eu cred că această experiență ne va ajuta foarte mult în accelerarea tuturor proceselor ce țin de combaterea fraudelor, combaterea spălării banilor, combaterea corupției și dezoligarhizarea”, a adăugat șefa Guvernului de la Chișinău.

Daniel Staicu a fost președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România în perioada 2018-2020. Ulterior, a revenit în Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Pe 11 noiembrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care lui Daniel Marius Staicu i-a fost acordată cetățenia Republicii Moldova. În aceeași zi, și judecătorul Cristi Danileț a primit cetățenia moldoveană, potrivit anunțului președinției de la Chișinău.

Recomandări Fostul sindicalist Liviu Luca, partenerul lui Vântu, eliberat din închisoare după 6 ani. A achitat „o sumă infimă” din prejudiciul de milioane de euro

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro Bomba zilei despre Traian Băsescu! Idila pe care a avut-o fostul preşedinte, abia acum a recunoscut femeia: 'Puteam fi Prima Doamnă...

Viva.ro O recunoști? E o mare actriță a României. Dureros ce se întâmplă cu ea la 86 de ani

Observatornews.ro Ieftinire masivă a carburanţilor azi. Cât costă benzina şi motorina pe 30 noiembrie 2022 la staţiile din ţară

Știrileprotv.ro Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO

FANATIK.RO Cele trei zodii pentru care luna decembrie începe perfect. Vor fi în al nouălea cer

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații