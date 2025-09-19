Cine a cumpărat jumătate din blocul cu cinema Scala din București, cu risc seismic, care va fi consolidat

De la APACA la Faberrom, acum la Scala

Libertatea a scris la începutul lunii septembrie că moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala pe care le dețineau.

Joi, 18 septembrie, profit.ro a scris că Daniela Schoppmeyer, în vârstă de 45 de ani, este cea care a cumpărat jumătate din blocul Scala. Schoppmeyer este acționarul majoritar și directorul general al Faberrom, firmă care a preluat în anii 90, la privatizarea APACA, cea mai mare parte din spațiile fostei fabrici de confecții din sectorul 6 al Capitalei. Ea a preluat Faberrom în 2015, după decesul lui Dănuț Cernea, unul dintre cei peste 18.000 de angajați ai APACA.

Drept urmare, clădirea în care este fostul cinematograf Scala din bulevardul Magheru, care are o vechime de aproape 100 de ani și este încadrată în clasa I de risc seismic, poate fi consolidată.

Istoricul blocului Scala, naționalizat de comuniști

O emblemă a vieții culturale interbelice, cinematograful Scala a fost construit în 1935, când România era condusă de Regele Carol al II-lea.

În 1948, blocul Scala a fost naționalizat de regimul comunist, iar în 1950 a fost naționalizat întregul imobil. În 2001, au fost restituite toate apartamentele din bloc moștenitorilor industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, proprietarul terenului la început de secol XX.

Fotografie de arhivă cu clădirea Cinema Scala și cu Garajul Ciclop, spre finalul anilor ’30

Scala a prins cutremurele din 1940 și 1977

Cinematograful Scala a trecut prin cele două cutremure majore care au lovit România în ultima sută de ani, este vorba despre cele din 1940 și 1977. Blocul de locuințe a fost consolidat parțial în regim de urgență în vara anului 1977, după cutremur.

În prezent, clădirea este inclusă pe lista imobilelor expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic, iar cinematograful Scala a fost închis definitiv în 2016.

Cinematograful Scala și garajul Ciclop, clădirea alăturată, au fost scoase la licitație în 2019, dar nu au fost vândute atunci. Cinematograful Scala se putea cumpăra individual sau la pachet cu garajul Ciclop, iar prețul de pornire la licitația Artmark, pentru ambele, era de aproximativ 10 milioane de euro.

Revista Realitatea Ilustrată din 27 noiembrie 1935 anunța deschiderea Cinematografului Scala din Bulevardul Take Ionescu, în prezent Bulevardul Gheorghe Magheru





