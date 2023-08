Darius Dumitru Bârzan își va aminti probabil toată viața dimineața de sâmbătă, 19 august, și clipele în care doi dintre prietenii lui, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit, loviți de un Mercedes decapotabil de colecție la volanul căruia era Matei Vlad Pascu, un adolescent de 19 ani despre care polițiștii au aflat că era drogat în mimentul producerii accidentului.

„Eram un grup de opt persoane, eu și încă șapte. Ne-am strâns pentru a serba ziua unui prieten care astăzi (luni, 21 august, n.red.) a făcut 21 de ani. Noi veneam dinspre Vama Veche spre 2 Mai, unde aveam cazarea. Pe drum, circa 90%, circa 35 de minute pe jos, am avut o porțiune pietonală, pe partea pe care a avut loc și accidentul. Mai aveam o porțiune de drum care nu era prevăzută cu trotuar. Partea carosabilă avea o bandă pe stânga, una pe dreapta. Iar pe banda din dreapta, de unde venea și șoferul care i-a ucis pe Roberta și pe Sebastian, era un marcaj continuu pe care în mod normal un conducător auto nu poate să îl atingă sau să treacă de el”, explică tânărul circumstanțele accidentului.

Practic, grupul de opt din care făcea parte mergea pe o porțiune de acostament, dincolo de marcajul care limita banda de circulație de pe șosea. Mașina care i-a lovit pe tineri a venit din spatele lor.

„Apoi acestă persoană a intrat în noi. Noi eram mai răsfirați ca grup. Erau trei băieți în față, care nu au pățit nimic, noi era cinci în spate, tot așa, mai răsfirați, dar pe o porțiune foarte mică. Pe noi ne-a lovit cu o viteză foarte mare”, a povestit Darius.

Tânărul a subliniat apoi că niciunul dintre cei opt oameni din grupul lui nu era pe carosabil. „S-a vehiculat prin presă, printr-o animație grafică, faptul că noi am stat pe partea carosabilă, însă noi am stat după marcajul continuu care se afla pe partea dreptă, care practic nu putea fi încălcat de conducătorii auto. Noi am stat cât mai pe dreapta posibil, ca să evităm o tragedie, dar din păcate nu am putut, a declarat tânărul.

