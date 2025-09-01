Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025 nu diferă de celelalte luni, având în vedere că 1 septembrie este luni, zi lucrătoare, iar în această lună nu vor fi întârzieri, după cum arată calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Calendarul pensiilor românilor în septembrie 2025

Astfel, pentru românii care primesc pensia prin mandat poștal, banii vor veni începând cu data de 1 septembrie 2025 până pe 15, anunță Casa de pensii.

Pentru pensionarii care au ales să încaseze banii prin cont bancar, sumele vor intra pe data de 12, iar pentru pensionarii din străinătate, începând cu data de 20 septembrie.

Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025. Anunțul făcut de Casa de pensii

Contribuția de 10% se va plăti de românii care au pensii ce depășesc plafonul de 3.000 de lei, potrivit Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicate în Monitorul oficial.

Cât timp rămâne pensia la poștă, dacă românii nu sunt acasă

„Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată”, a precizat CNPP.

În cazul românilor care încasează pensia în cont curent sau cont de card, dacă nu sunt găsiți acasă și au fost avizați, taloanele mov se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

„Taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora”, mai arată Casa de Pensii.

După expirarea celor 24 de luni, documentele de informare, respectiv taloanele mov, vor fi transmise către casele teritoriale de pensii.

Schimbări importante în impozitarea pensiilor românilor

Începând cu 1 august 2025, Guvernul Bolojan a implementat o nouă măsură fiscală. Este vorba despre contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% care se va aplica pentru suma care depășește 3.000 de lei din pensie.

Această modificare a afectat toți pensionarii români cu venituri peste acest prag. Contribuția va fi reținută direct la sursă, reducând suma netă primită de oameni.

Plata efectivă a acestei contribuții va fi resimțită de toți pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, odată cu virarea pensiei aferente lunii august.

Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Știri România 09:44
Un român angajat la stat, în Voluntari, a câștigat 1.000.000 de lei la Loteria Loto Polonia
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Știri România 09:18
Cât costă asigurarea medicală de la stat pe care trebuie să o plătească coasigurații pentru a beneficia de CASS
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi"
Stiri Mondene 10:11
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița"
Stiri Mondene 09:55
Imagini cu camera bebelușului lui Carmen Grebenișan. Fosta concurentă de la Asia Express va fi mamă de băiat. „Mai avem de luat cădița”
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…"
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
