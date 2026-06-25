Printre cei prezenți s-au numărat David Popovici, campion multiplu și una dintre figurile emblematice ale natației internaționale, precum și Camelia Potec, președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, conform Vatican News.

Mesajul Papei Leon al XIV-lea pentru sportivi

În cadrul întâlnirii, Suveranul Pontif a subliniat importanța valorilor pe care sportul le promovează. „Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup și spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei și le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea și onestitatea”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

El a adăugat că activitățile sportive, mai ales cele de nivel competițional, sunt o oportunitate de a exercita voința, iar adevărata calitate a unui sportiv se reflectă în motivațiile sale. „Și aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivațiilor sale”, a punctat liderul Bisericii Catolice.

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Semnificația apei în mesajul Suveranului Pontif

Pontiful a evidențiat și simbolistica aparte a înotului, un sport ce amintește de legătura noastră naturală cu apa, de la începutul vieții. „Înotul practicat în apă reamintește simbolic de un aspect care ne-a format încă din pântecele mamei noastre: a trăi înseamnă a învăța să ne mișcăm în armonie cu ceilalți și cu mediul înconjurător. Pentru noi, creștinii, apa este simbolul Botezului și al vieții noi în Cristos”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Adresându-se celor prezenți, Papa a lăudat capacitatea sportului de a depăși barierele culturale și naționale. „Toți, din diferite țări, v-ați reunit aici, animați de aceeași pasiune și de aceleași valori, dincolo de orice diferență de limbă, naționalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestațiilor sportive internaționale, oferă un semn de speranță, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri pașnice între popoare și la fraternitate.”

Îndemnul Papei pentru David Popovici și ceilalți sportivi

În încheiere, Suveranul Pontif i-a încurajat pe sportivi să transmită mai departe principiile pe care sportul le promovează. „Vă încurajez să continuați să practicați și să răspândiți valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiție trece, dar acele valori rămân!”, a spus acesta. Papa Leon al XIV-lea i-a încredințat pe toți mijlocirii Sfântului Pier Giorgio Frassati, un tânăr sportiv cunoscut pentru dragostea sa față de munte.