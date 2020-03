De Ștefan Pană, Bogdan Sorocan (video),

De atunci, în fiecare an, timp de 43 de ani, a venit să se întâlnească cu cei cinci doctori care în noaptea de 4 spre 5 martie 1977 au făcut totul pentru a-i da o şansă la viaţă. Astăzi, dintre cei cinci, doar unul mai trăieşte.

„A căzut blocul Scala”

În 1977, Monica Pop era studentă la medicină. Pe 4 martie, la ora 21:22, se afla într-un troleibuz în drum spre casă, când i-a atras atenţia ceva pe fereastră.

Blocul Scala, înainte de cutremur

„Eram lângă un părculeţ, erau nişte pomişori subţiri. La un moment dat s-a aplecat un pomişor la 90 de grade. Am zis că a fost o iluzie optică. Au căzut captatorii şi conductorul a zis să coborâm. Am văzut cărămizi pe jos şi apoi un horn de la casă. Am zis că o fi mai serios, dar nu mi-am imaginat că era aşa. Nici vorbă”, povesteşte acum doctorul.

A ajuns acasă, unde a văzut ceva pagube, dar nimic îngrijorător. S-a urcat într-un taxi, alături de alţi necunoscuţi, şi a cerut să fie dusă la spitalul unde lucra.

„Şoferul mi-a zis că nu putem să o luăm prin centru, că a căzut blocul Scala. E, a căzut blocul Scala. Nu mi-am imaginat că putea fi adevărat. Mai exagerează fiecare, mai adaugă ceva”, a crezut atunci Monica Pop.

Recomandări ULTIMA ORĂ: Al șaselea caz de coronavirus, confirmat în România! Cine e persoana infectată

Nu era însă nicio exagerare. Din bloc nu mai rămăsese decât moloz. Sub el era îngropată Ioana Ionescu.

Dărâmăturile de sub care a fost scoasă doamna Ionescu, alături de alţi 5 supravieţuitori

S-a prăbuşit 11 etaje

Ioana Ionescu avea pe atunci doar 25 de ani. Locuia în blocul Scala la etajul 11 şi avea doi unchi care locuiau câteva etaje mai jos. La ora la care s-a produs cutremurul era în duş. Nu a apucat decât să pună un halat pe ea şi se se adăpostească sub un prag. S-a prăbuşit în gol, pe uşă.

Ioana Ionescu, supravieţuitoare a cutremurului din 1977

„Şansa a fost că am căzut cumva pe burtă şi atunci am avut posibilitatea să respir. Dacă eram cu faţa în sus, mă astupa molozul şi nu puteam să respir”, ne povesteşte ea acum.

A stat cam patru ore sub dărâmături, înainte de a fi găsită de salvatori. A fost foarte norocoasă. Dintr-un bloc cu 80 de apartamente, doar câteva persoane au scăpat cu viaţă.

Recomandări Finul ministrului Mediului pus expert la ANCOM pe 2.000 de euro pe lună, fără să fi profesat vreodată

„A venit armata, a început să scoată supravieţuitori. Eram undeva dedesubt. Din toată Scala, 6 persoane. Din tot blocul. Erau 80 de apartamente şi n-au supravieţuit decât şase persoane”, rememorează femeia.

Ultima supravieţuitoare, „doamna Stanca”, a fost scoasă de sub dărâmături abia după 4 zile, pe 8 martie.

„Eram sigură că mor atunci sub dărâmături, dar am avut această şansă”, spune ea.

A fost adusă la spital, acolo unde militarii descărcau răniţi şi morţi din camioane pe trotuar, grăbindu-se să plece iar pentru un nou transport.

Aşa a găsit-o Monica Pop.

„Profesorul Şuteu ne-a trimis în hol să punem mâna pe puls şi a spus aşa: Care are puls foarte prost, lăsaţi-l în pace, că nu avem resurse să-i salvăm pe toţi. Care are puls bun, lăsaţi-l în pace că e bine. Un puls intermediar, aduceţi-l sus. Doamna a avut un puls intermediar”, spune medicul.

Recomandări Politicieni, interlopi și intimidare cu un sicriu lăsat în poartă. Adevărul despre casele unde au descins mascații din Brașov

„Părăsiţi spitalul: se prăbuşeşte!”

Undeva spre dimineaţă a intrat în operaţie. Avea hemoragie internă, la nivelul sistemului digestiv. Tensiunea îi era la jumătate din normal, iar anestezistul striga ca medicii să se grăbească pentru că „tot scade”.

„Nici nu mai ştiam ce scade”, îşi aduce aminte medicul, care lucra într-un spital în care se adunaseră sute de răniţi şi morţi.

Mulţi au avut însă noroc, ajungând pe mâinile unor chirurgi experimentaţi.

„Avea hemoragie internă, ruptură de mezenter. Avea o hemoragie internă. Doamna nu mai avea mult de trăit, dacă nu s-ar fi intervenit chirurgical”; spune Monica Pop.

La un moment dat, au rămas fără medicamente şi chiar anestezic. Doctorii coseau răni pe viu, dar în spital era tăcere – niciun pacient nu scotea un sunet, cel mai probabil din cauza şocului.

„În timpul operaţiei, a trecut unul pe hol cu o portavoce şi striga: Evacuaţi spitalul, că e în pericol de prăbuşire! Vă puteţi imagine. Şi noi cu doamna intubată. Nici nu s-a pus problema vreo secundă să plecăm de acolo”, spune medicul.

Ioana Ionescu a scăpat cu viaţă, dar a petrecut următoarele două luni în spital. Pe de o parte, trebuia să se refacă după rănile suferite. Dar nici nu avea unde să se ducă.

Autorităţile le ofereau sinistraţilor apartamente, însă ea l-a refuzat pe al ei, pentru că avea deja pregătit un apartament în care urma să se mute.

O tradiţie de 43 de ani

În ciuda ororilor prin care a trecut, spune că nu a rămas cu sechele emoţionale, ca mulţi alţi supravieţuitori.

„Aşa am fost eu, o fire mai optimistă, şi am mers pe mâna destinului. Am zis că dacă a fost să supravieţuiesc…”, spune femeia.

A rămas profund îndatorată medicilor care au operat-o în acea noapte şi a început să îi viziteze an de an.

Încetul cu încetul, însă, medicii s-au dus. Din echipa de cinci oameni, doar Monica Pop mai este în viaţă. Dar tradiţia a rămas.

„Ziua de 4 martie pentru mine este un eveniment fericit, pentru că atunci când a fost cutremurul am fost salvată de doamna doctor Monica Pop, şi eu în fiecare an vin la doamna doctor să-i mulţumesc pentru că a fost cea care m-a identificat că aş putea fi salvată, şi împreună cu medicii care erau de gardă atunci mi-au făcut o operaţie şi datorită dumnealor astăzi sunt în viaţă”, spune femeia.

Este un moment la fel de emoţionant şi pentru medic.

„Eu am o boală destul de serioasă şi când m-am îmbolnăvit una din problemele mele – e prima dată când spun aşa ceva – m-am gândit: la cine mai vine doamna Ioana de 4 martie?”.

GSP.RO Primăria a aprobat investiția lui Borcea de 200 de milioane de euro, la doi pași de stadionul Ștefan cel Mare

HOROSCOP Horoscop 4 martie 2020. Peștii trebuie să evite cheltuielile de orice fel