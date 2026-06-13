De ce acest test a fost relevant

Best Electric Car România este competiția organizată de AutoExpert Media, în care sunt evaluate cele mai relevante mașini electrice lansate pe piața locală în ultimele 12 luni. În 2026 evenimentul a ajuns la a șasea ediție și a adus în finală opt modele electrice: BMW iX3, Mercedes-Benz CLA EQ, MG4 Urban, Volvo ES90, Zeekr 7X, Kia EV5, BYD Seal U și Renault 4 E-Tech. Marele câștigător a fost BMW iX3.

Ediția din acest an a avut Arval ca partener principal, Eldrive ca partener de încărcare, București Mall ca partener al expoziției de start și Mera Resort Cap Aurora ca destinație finală. Mașinile au fost expuse înainte de plecare la București Mall, apoi au fost testate timp de două zile pe traseul București – Cap Aurora și retur.

Libertatea a făcut parte din juriu, iar eu am fost unul dintre cei 16 jurnaliști și creatori de conținut auto care au condus mașinile finaliste. La dus, traseul a fost pe drumul vechi spre mare, cu opriri regulate, trafic, zone de drum național și schimburi între jurați. La întoarcere, am mers pe autostradă, unde consumul, zgomotul la rulare, stabilitatea și autonomia se văd mult mai clar. Am prins inclusiv puțină ploaie, iar fiecare mașină a fost condusă de mai mulți oameni, în stiluri diferite. În total, aproximativ 700 de kilometri parcurși.

Foto: Christian Bart

De aceea, impresia despre BMW iX3 nu vine dintr-un test scurt sau din datele de pe hârtie. Vine după ce am condus-o în același context cu mașini mai ieftine, mai luxoase, mai eficiente sau mai puternice. Iar aici iX3 a avut cel mai mare avantaj: nu a fost cel mai bun la un singur capitol, dar a fost cel mai complet pachet.

De ce BMW iX3 a câștigat

Modelul testat a fost BMW iX3 xDrive50. Are 469 CP, tracțiune integrală și baterie netă de 108,7 kWh. Pe hârtie, autonomia WLTP ajunge până la 805 km, iar consumul oficial este de 15,1 kWh/100 km. În testul nostru, BMW iX3 a avut un consum real de 20,3 kWh/100 km, iar autonomia reală calculată a fost de aproximativ 534 km.

BMW iX3 xDrive50 pornește de la 65.461 de euro, iar mașina testată a costat 82.135 de euro. Nu este o mașină ieftină, dar în contextul finalei a reușit să lege cel mai bine toate criteriile: autonomie, tehnologie, confort, condus, spațiu și eficiență.

MG4 Urban a fost alegerea de value. Mercedes-Benz CLA EQ a fost foarte eficient. Volvo ES90 a fost foarte confortabil. Zeekr 7X a venit cu putere uriașă. Dar BMW iX3 a fost mașina care a reușit să pună toate aceste zone într-un pachet mai coerent.

Exteriorul arată diferit, dar direcția Neue Klasse are potențial

În realitate, BMW iX3 arată mai interesant decât în poze. Este un stil foarte diferit pentru BMW, dar direcția Neue Klasse are potențial. Cred că, în timp, acest limbaj de design se va rafina și vom vedea modele din ce în ce mai reușite.

Foto: Christian Bart

Noua direcție păstrează elemente clare de BMW, dar le combină cu o interpretare mai modernă și mai tânără. Grila îngustă trimite subtil spre modele clasice, precum E30, dar este integrată într-un design mult mai digital. Farurile și grila sunt legate vizual, o idee pe care am văzut-o și pe Seria 3, iar spatele are stopuri interesante, cu o semnătură luminoasă care continuă aceeași direcție.

iX3 pare mai prietenos decât modelele mari și impunătoare ale mărcii, precum Seria 7 / X7 sau Seria 5 / X5. Nu încearcă să pară agresiv cu orice preț. Este mai curat, mai prietenos și mai potrivit pentru o generație nouă de cumpărători. Se simte o direcție începută deja cu modele precum BMW XM: mai mult curaj, mai multă personalitate și mai mult accent pe un public tânăr.

Designul va fi, clar, polarizant. Unii vor spune că nu arată suficient de „BMW clasic”. Alții vor aprecia că marca încearcă să iasă din zona grilelor uriașe și a liniilor foarte apăsate. Eu cred că este o direcție care are nevoie de puțin timp, dar baza este interesantă.

Interiorul are cel mai bun sistem de infotainment din finală

La interior, BMW iX3 se simte bine, dar diferit față de generațiile clasice BMW. Materialele și calitatea sunt ok, însă mai simple decât la unele modele mai vechi sau mai tradiționale ale mărcii. Depinde mult și de configurație, dar senzația generală este că BMW a mers spre o zonă mai curată, mai digitală, mai apropiată de filosofia Mini.

Foto: Christian Bart

Este o mașină gândită clar pentru o generație nouă. Mai puține butoane, mai mult software, mai multă personalizare. Asta poate deranja clienții BMW tradiționali, dar în cazul iX3 sistemul este atât de bine făcut încât direcția începe să aibă sens.

Infotainmentul a fost preferatul meu dintre toate mașinile din finală. Este rapid, ușor de folosit și bine gândit. Se vede atenția la detalii. De exemplu, sistemul de ventilație este digital, ceea ce în mod normal ar fi iritant, dar BMW a venit cu o soluție foarte bună: ai o comandă prin care alegi direcția aerului, direct sau indirect, iar sistemul funcționează surprinzător de bine.

Panoramic iDrive este piesa centrală. La început m-am gândit la soluțiile mai vechi de la Toyota și mi s-a părut că ar putea fi o idee cam banală. Dar nu este. Proiecția pe parbriz are un sentiment fizic cool, este foarte customizabilă și îți permite să vezi informațiile importante fără să cobori privirea spre bord. După câteva minute, începe să pară natural.

Volanul, în schimb, este partea care m-a convins cel mai puțin. Este confortabil, gândit inteligent și, în teorie, are un design foarte cool. Dar fizic se simte ciudat. Forma este bizară și sunt curios cât timp va rămâne BMW pe această direcție. Există, totuși, volanul M, care arată mai normal și mai bine.

Cum se conduce BMW iX3

Aici se înțelege cel mai clar de ce iX3 a câștigat Best Electric Car România 2026. Se simte bine când o conduci. Chiar dacă este un SUV electric destul de mare pentru categoria lui, mașina este foarte bine așezată.

Suspensia este una dintre părțile care m-au surprins plăcut. Este confortabilă, dar nu moale. Când mergi mai rapid, caroseria rămâne bine controlată, iar mașina nu îți dă senzația că se luptă cu propria greutate. Nu este o mașină sport, dar pentru un SUV electric se simte foarte legată.

Accelerația este rapidă, dar nu isterică. Trage serios, însă modul în care livrează puterea este progresiv și plăcut. Sunetele generate prin boxe ajută experiența. Nu încearcă să copieze un motor termic, ci merg într-o direcție mai science-fiction. Pentru o electrică, mi s-a părut o soluție potrivită.

Am condus electrice puternice care accelerează violent, dar nu îți transmit mare lucru. BMW iX3 a fost una dintre puținele mașini electrice din finală pe care chiar am simțit-o. A fost cea mai driver-focused dintre toate. Nu la fel de brutală ca Zeekr 7X, nu la fel de izolată ca Volvo ES90, nu la fel de eficientă ca Mercedes CLA EQ, dar mai plăcută ca experiență de condus.

Și asta contează enorm pentru BMW. Pentru că o electrică BMW nu trebuie doar să fie rapidă. Trebuie să se simtă ca un BMW. Iar iX3 reușește asta mai bine decât mă așteptam.

Foto: Christian Bart

Consumul nu a fost cel mai mic, dar autonomia reală a fost foarte bună

BMW iX3 nu a fost campionul consumului. MG4 Urban a câștigat premiul special pentru consum, iar Mercedes-Benz CLA EQ a fost mai eficient. Dar iX3 a compensat prin bateria mare și autonomia reală foarte bună.

În testul nostru, BMW iX3 a terminat cu un consum mediu real de 20,3 kWh/100 km, față de 15,1 kWh/100 km oficial. Autonomia reală calculată a fost de aproximativ 534 km.

Diferența față de cifra WLTP este importantă, dar trebuie pusă în context. Testul nu a fost făcut în condiții ideale. Am mers pe drum național, autostradă, prin trafic, cu mai mulți șoferi, stiluri diferite de condus și inclusiv puțină ploaie.

Pentru un SUV electric cu 469 CP, tracțiune integrală și baterie de 108,7 kWh, rezultatul rămâne foarte bun. Nu este mașina pe care o cumperi ca să obții cel mai mic consum posibil, ci mașina pe care o cumperi pentru combinația dintre autonomie, putere, confort și senzație la volan.

Ce nu mi-a plăcut

Primul minus este prețul. Mașina testată a costat peste 82.000 de euro, iar asta ridică automat așteptările. Totuși, luând în calcul tehnologia, autonomia, performanțele și faptul că vorbim despre un BMW electric de nouă generație, prețul nu pare complet rupt de realitate.

Al doilea minus este designul polarizant. Eu cred că direcția Neue Klasse are potențial, dar nu va convinge pe toată lumea din prima. Este o schimbare mare, iar BMW are un public care reacționează puternic la orice modificare de identitate vizuală.

Al treilea minus este volanul. Este confortabil, dar forma este prea ciudată. Poate că face parte din identitatea noii generații, poate că BMW îl va rafina rapid. În forma actuală însă, mi se pare una dintre cele mai discutabile decizii de la interior.

Foto: Christian Bart

Concluzia: iX3 a câștigat pentru că a fost cel mai bun

BMW iX3 nu a câștigat Best Electric Car România 2026 pentru că a fost cel mai ieftin, cel mai eficient sau cel mai spectaculos într-un singur punct. A câștigat pentru că a fost cel mai complet.

Are autonomie reală bună, tehnologie nouă, un sistem de infotainment foarte bine făcut, confort, spațiu, performanță și o experiență de condus care încă se simte BMW. Pentru mine, acesta este cel mai important lucru.

Dacă vorbim strict despre piața din România și raport preț-valoare, MG4 Urban mi se pare alegerea mai logică. Dar dacă vorbim despre cea mai bună mașină electrică dintre finaliste ca produs complet, BMW iX3 este greu de contrazis.

Nu este perfect. Designul va împărți părerile, volanul este bizar, iar prețul este mare. Dar iX3 arată clar că BMW intră într-o etapă nouă și că Neue Klasse nu este doar o schimbare de design. Este o schimbare de experiență.

Iar după testul Best Electric Car România 2026, pot să înțeleg foarte bine de ce a câștigat.

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