„În 2026, piața este mai competitivă decât în anii anteriori, iar numărul candidaților pentru rolurile administrative a crescut, în timp ce companiile au devenit mai selective în recrutare. În acest context, experiența, cunoașterea limbilor străine și competențele digitale cântăresc tot mai mult în stabilirea salariului”, spune Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

O secretară primește în medie 4.060 de lei net pe lună, o recepționeră câștigă în același timp 4.500 de lei, în vreme ce un manager de birouri are 5.500 de lei în același interval, arată datele Salario, comparatorul de salarii dezvoltat de eJobs.

AI-ul în administrație

Un alt element este utilizarea tot mai frecventă a instrumentelor de inteligență artificială și automatizare.

„Activitățile repetitive, precum programarea întâlnirilor, redactarea documentelor sau gestionarea unor fluxuri administrative, sunt din ce în ce mai asistate de tehnologie. În consecință, angajatorii caută profesioniști care, pe lângă organizare și atenție la detalii, pot utiliza eficient aceste instrumente și se pot concentra pe activități cu valoare adăugată mai mare, precum coordonarea proiectelor sau suportul oferit echipelor de management”, susține Drăghici.

Ce salariu câștigă o secretară în România în 2026
Activitățile de birou devin din ce în ce mai mult asistate de inteligența artificială

Pe lângă salariu, companiile oferă frecvent beneficii precum asigurări medicale private, tichete de masă, programe de formare.

Peste 17.000 de locuri de muncă disponibile

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.253 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.500 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

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