Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose s-au despărțit. Cei doi erau logodiți din 2024

Adi Vasile și iubita lui formau un cuplu de câțiva ani. Cei doi s-au logodit în 2024, însă Spynews.ro a aflat în exclusivitate că s-au despărțit. Prezentatorul de la Survivor și Delia Tudose preferă să păstreze în continuare discreția, motiv pentru care nu vor să dezbată subiectul delicat și perioada grea prin care trec amândoi.

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Delia Tudose are o carieră de succes. Șatena este make-up artist și are o comunitate impresionantă de fani. Modelul este pasionat de sport și călătorii, dovadă stând imaginile din numeroasele vacanțe în care merge.

După 33 de ani petrecuți pe terenul de handbal, fie ca jucător, fie ca antrenor, acesta a acceptat o nouă provocare majoră: rolul de prezentator al show-ului „Survivor 2026”.

Ce spunea Adi Vasile despre iubita lui

Adi Vasile nu a ezitat să vorbească despre Delia cu multă admirație și emoție, descriind-o ca pe un sprijin esențial în viața lui. Logodna a venit firesc, ca o confirmare a legăturii dintre ei, iar planurile de nuntă ar fi trebuit să marcheze începutul unei nouă etape. Din păcate, cei doi au luat-o pe drumuri separate.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

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