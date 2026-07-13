Cântăreața a organizat o petrecere de vis, cu artificii și un tort care a arătat spectaculos. Alina Sorescu și-a organizat petrecerea de ziua ei de naștere într-un restaurant situat pe terasa de la etajul 12 al unui hotel din București.

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Cântăreața a strălucit și a purtat o rochie neagră, cu mâneci lungi și spatele gol. „Am ales să-mi sărbătoresc ziua în avans. Nu pentru că nu aveam răbdare, ci pentru că am vrut să prelungesc bucuria. Sunt momente care merită trăite mai mult decât într-o singură zi… oameni dragi aproape, zâmbete sincere, îmbrățișări care au spus mai mult decât o mie de cuvinte și urări care mi-au umplut sufletul de speranță și de visuri fără limite.

Până voi împlini 40 de ani, aleg să mai rămân puțin în emoția serii trecute, să o retrăiesc, să o păstrez vie și să mă bucur de fiecare amintire pe care mi-ați dăruit-o”, a scris Alina Sorescu, pe Instagram.

La miezul nopții, toți invitații i-au cântat „La mulți ani!”, atunci când a avut loc și un joc de artificii.

„Nu a fost doar o petrecere. A fost un moment în care timpul parcă s-a oprit pentru o clipă și mi-a amintit cât de bogată este viața atunci când este împărțită cu oamenii potriviți. 40 de ani înseamnă povești, încercări, reușite, pierderi, regăsiri și, mai presus de toate, recunoștință”, a mai scris ea în mediul online.

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