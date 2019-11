De Ana Hațeg,

Președintele american a declarat că „Nu-l cunosc prea bine. Nu am vorbit prea mult cu el”. Dar ceea ce le-a atras atenția multor jurnaliști au fost notițele de pe care a citit președintele declarațiile sale.

El a citit în faţa reporterilor din nişte note scrise de mână care demonstrează, a susţinut el, că nu i-a cerut niciodată nimic omologului său ucrainean Volodimir Zelenski în legătură cu rivalul său democrat Joe Biden.

„Nu vreau nimic. Nu vreau nimic. Nu vreau favoare contra favoare. Spuneţi-i preşedintelui Zelenski să facă ce este bine. Este ultimul cuvânt din partea preşedintelui Statelor Unite” – se putea citi pe notiţele prezentate de Trump.

Notițele erau scrise de mână, cu litere de tipar foarte mari. Jurnaliștii care au văzut notițele spun că acestea dovedesc încă zvonurile potrivit cărora Trump are o vedere slabă, dar refuză să poarte ochelari în public, scrie Business Insider. De altfel, The New York Times scrie că președintele nu acceptă să își scrie tweeturile de față cu alți oameni, pentru că nu vrea să fie văzut purtând ochelari.

Vorbind de ambasadorul SUA pe lângă Uniunea Europeană, Trump a spus că „Nu-i un om pe care să-l cunosc bine”, a insistat el. Sondland „a susţinut la început alţi candidaţi, nu pe mine”, a spus Trump, referindu-se la alegerile primare republicane din 2016.

Totuşi, într-un mesaj pe Twitter din 8 octombrie, Donald Trump părea mai puţin distant faţă de Gordon Sondland, un bogat om de afaceri pe care chiar el l-a numit ambasador şi care a donat un milion de dolari comitetului de nominalizare a lui actualului preşedinte. „Mi-ar plăcea foarte mult ca ambasadorul Sondland, care este cu adevărat un om de bine şi un mare american, să depună mărturie”, a transmis atunci Trump.

Gordon Sondland a fost audiat în cadrul procedurii de destituire lansate de democraţii din Congres, o anchetă menită a stabili dacă Trump a făcut presiuni asupra Ucrainei pentru câştiguri politice personale, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană a declarat miercuri că a dat curs „ordinelor” primite de la preşedinte în dosarul ucrainean.

Procedura de „impeachment” împotriva lui Trump a fost decisă după ce un „avertizor de integritate” a determinat publicarea conţinutului unei discuţii telefonice între preşedintele american şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski din 25 iulie, în cadrul căreia Trump i-a cerut interlocutorului să îl ancheteze pe Joe Biden, democrat bine plasat în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2020, în legătură cu activităţile din Ucraina ale fiului său Hunter Biden, care a fost membru în consiliul de supraveghere al companiei de gaz Burisma

