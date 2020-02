De Valentina Postelnicu,

Dincolo de declaraţiile oficiale, motivarea deciziei preşedintelui Klaus Iohannis are legătură cu planurile liberalilor pentru anticipate.

În plus, desemnarea ca premier a ministrului Finanţelor Publice, Florin Cîţu, unul dintre „duşmanii” cei mai aprigi ai celor de la PSD, poate reprezenta şi o revanşă pentru blocarea învestirii Guvernului în Parlament.

Cu câteva ore înainte de decizia preşedintelui, în timp ce acesta discuta cu partidele, liberalii vehiculau mai multe nume pentru funcţia de premier: Bogdan Aurescu, Nicolae Ciucă, Marcel Boloş şi chiar ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu.

Mulţi dintre cei nominalizaţi nici nu îşi doreau această desemnare, însă ideea transmisă, prin canalele media, era că PNL doreşte tot un membru de partid, un ministru din Executiv, pentru a încerca să construiască noul Guvern, şi nu o persoană din afara partidului.

De altfel, ideea unui premier tehnocrat nici nu a fost luată în calcul de PNL, deşi era o opţiune pentru cei de la PSD şi Pro România.

„Cine îi enervează cel mai mult pe pesedişti?”, explicau liberalii, pe surse, o posibilă nominalizare a lui Florin Cîţu ca premier desemnat, cu aproximativ jumătate de oră înainte de anunţul preşedintelui.

În plus, Florin Cîţu este un apropiat al lui Ludovic Orban, astfel că acesta nu este un pericol pentru cel care conduce în prezent partidul.

Cu toate acestea, Orban va trebui să se implice mai mult, în acest an, după ce a pierdut funcţia de premier, pentru a-şi menţine puterea în partid. Nu este exclus ca acesta să aibă un post în noul Executiv Cîţu.

Liberalii şi-au făcut calcule, iar desemnarea lui Florin Cîţu îi avantajează în toate scenariille posibile:

Scenariul I : Florin Cîţu pică la votul de învestitură şi se continuă calendarul pentru anticipate

Scenariu II : Cîţu este votat de Parlament, cu sprijinul aleşilor care nu îşi doresc anticipate. În acest caz, Guvernul, condus de un ministru de Finanţe, poate gestiona mai bine problema majorărilor de pensii din luna septembrie şi a unui dezechilibru bugetar produs de această măsură.

Scenariul II: Votul de învestitură este blocat, din nou, în Parlament prin neprezentarea parlamentarilor la şedinţă. În acest caz, este greu să se mai ajungă la anticipate iar preşedintele este obligat să reia toată procedura de desemnare, pierzându-se timp preţios şi prelungindu-se criza politică.

Deocamdată, şansele ca Guvernul Cîţu să fie votat în Parlament sunt zero, după ce PSD şi Pro România, dar şi ALDE au anunţat că nu vor susţine un guvern condus de acesta.