Goh Miah Kiat, director general Karex, a declarat că situația instabilă și cererea globală crescută cu 30% pentru prezervative au dus la întârzieri de livrare de până la două luni. Karex produce anual peste 5 miliarde de prezervative pentru branduri ca Durex și ONU.

Stocurile globale de prezervative au scăzut din cauza reducerii finanțării internaționale, inclusiv de la USAID. Karex susține că deține rezerve pentru câteva luni, dar criza din Orientul Mijlociu continuă să afecteze lanțurile de aprovizionare.

„Situația este extrem de instabilă, prețurile cresc. Nu avem altă opțiune decât să transferăm aceste costuri clienților”, a declarat Goh Miah Kiat, directorul general al companiei.

Karex, cu sediul în Malaysia, produce peste 5 miliarde de prezervative anual, fiind furnizor pentru branduri de renume precum Durex și Trojan, dar și pentru sisteme naționale de sănătate, cum ar fi NHS din Marea Britanie, și programe globale de ajutorare derulate de ONU.

Conflictul din Iran, izbucnit la finalul lunii februarie, a dus la creșterea costurilor pentru materialele esențiale în producția de prezervative, precum cauciucul sintetic și nitrilul, dar și pentru ambalaje și lubrifianți, cum ar fi folia de aluminiu și uleiul de silicon.

În plus, livrările către piețe-cheie, precum Europa și Statele Unite, durează acum aproape două luni, față de o lună, anterior.

Cererea globală pentru prezervative a înregistrat o creștere de 30% în acest an, în timp ce stocurile disponibile s-au redus considerabil, mai ales după scăderea semnificativă a finanțării pentru ajutoarele internaționale anul trecut, inclusiv din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

„Vedem că o cantitate semnificativă de prezervative se află încă pe nave care nu au ajuns la destinație, deși sunt extrem de necesare”, a adăugat Goh Miah Kiat.

Compania lucrează pentru a-și crește capacitatea de producție și asigură că are rezerve suficiente pentru următoarele câteva luni, dar „lumea ar putea rămâne fără prezervative dacă situația rămâne la fel.

Karex se alătură altor companii din domenii conexe, precum producătorii de mănuși medicale, care încearcă să gestioneze dificultățile din lanțurile de aprovizionare provocate de criza din Orientul Mijlociu. Aceasta a perturbat transportul de energie și produse petrochimice esențiale din regiune, afectând astfel și aprovizionarea cu materii prime.

