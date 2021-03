„De ce profesorii au primit vaccinul AstraZeneca, iar Simona Halep s-a vaccinat cu Pfizer?”, a fost întrebarea adresată medicului Valeriu Gheorghiță.

„Nu a fost o impunere. Astra Zeneca avea limită de vârstă. L-am utilizat unde a fost posibil, cu suplimentarea Pfizer pentru persoanele care erau trecute de 55 de ani. Dar nu a fost o impunere”, a spus Gheorghiță.

În privința Simonei Halep, vaccinul Pfizer a fost o opțiune, a mai adăugat medicul, având în vedere că aceasta ar fi solicitat un vaccin care să-i asigure cel mai scurt termen între prima doză și rapel, din cauza competițiilor sportive care o așteptau.

„Schemă necesară pentru o campioană a României”

„Ne-a comunicat că are concursuri și că avea nevoie de cea mai scurtă perioadă între prima doză de vaccin și rapel, iar cu Pfizer sunt doar două săptămâni”, a argumentat Valeriu Gheorghiță.

Realizatorul Claudiu Pândaru l-a întrebat pe medic dacă realizează că acest răspuns nu are cum să fie mulțumitor pentru persoanele cărora nu li s-a oferit posibilitatea de a-și alege vaccinul. „Nu am făcut o excepție pentru Simona Halep. Am făcut o schemă necesară pentru o campioană a României”, a spus coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare.

Halep s-a vaccinat la Institutul Cantacuzino, pe 24 februarie și 17 martie,

rapelul fiind făcut cu două zile mai devreme. Vineri, sportiva a plecat la Miami, primul turneu la care participă după Australian Open.

„Pfizer și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială Anti-Doping”

La momentul administrării primei doze, Gheorghiță explica pentru Libertatea că „fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării și de necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate. Suplimentar, din ceea ce am aflat, vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială Anti-Doping”.

