Simona Halep a fost imunizată miercuri dimineață, la Institutul Național Cantacuzino, fiind inclusă în etapa a II-a de vaccinare, alături de sportivii din loturile olimpice și naționale.

„Îmi doream (n.red. – să se vaccineze anti-COVID), dar tot timpul am emoții, însă am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine”, a declarat Simona Halep, după ce a primit prima doză de vaccin anti-COVID.

Faptul că Simona Halep a primit serul de la Pfizer a ridicat însă o întrebare printre internauți: „de ce nu a fost imunizată cu cel de la AstraZeneca, având în vedere că are 29 de ani?”. Astra Zeneca poate fi folosit în România pentru persoanele cu vârsta între 18 și 55 de ani, în timp ce Pfizer și Moderna nu au limită superioară de vârstă.

La această întrebare a răspuns, pentru ziar, directorul general al Institutului Național Cantacuzino.

„A fost opțiunea doamnei Halep. Sunt centre de vaccinare care merg cu Pfizer, centre care merg cu AstraZeneca și centre care folosesc Moderna. Dacă doamna Halep ar fi vrut AstraZeneca, probabil ar fi trebuit să aleagă alt centru de vaccinare”, a declarat doctorul Florin Oancea, directorul general al Institutului Național Cantacuzino.

Și încă o explicație pentru care se alege Pfizer. La Pfizer, rapelul se face cel mai repede, după 21 de zile și ai încheiat vaccinarea. La AstraZeneca se face după 56 de zile, ceea ce pentru un sportiv ar însemna cam mult să aștepte.

Doctorul Florin Oancea, directorul general al Institutului Național Cantacuzino:

Doctorul militar a adăugat că a purtat discuții cu reprezentanții Comitetului Olimpic „și concluzia a fost că pentru a crește mobilitatea și a scurta perioada de vaccinare, Pfizer sau Moderna sunt soluția, fiindcă pentru un sportiv contează distanța față de rapel”.

În prezent, românii nu-și pot alege direct vaccinul, însă în momentul în care se programează pe platforma online sunt informați ce ser vor primi și au opțiunea de a-și anula programarea în așteptarea serului dorit. În acest moment, pe platforma de programare sunt disponibile locuri doar la AstraZeneca.

„Gândiți-vă că Simona trebuie să plece la turnee și nu ai când să îi faci rapelul”

Un alt argument pentru vaccinarea cu Pfizer a Simonei Halep a fost, potrivit medicului, acela că „sportivii se mișcă rapid și fiecare zi de repaus pentru ei contează. Gândiți-vă că Simona trebuie să plece la turnee și nu ai când să îi faci rapelul”, a explicat directorul Institutului Cantacuzino pentru Libertatea.

„Repet, a fost opțiunea dumneai să se vaccineze cu Pfizer. Totodată, mai trebuie să știți că există un agreement între Institutul Cantacuzino și Comitetul Olimpic Român și toți sportivii din loturile Olimpice se vor vaccina la Cantacuzino. Deci, doamna Simona Halep a fost vaccinată în baza acestui agreement”, a mai precizat comandantul Institutului Cantacuzino, pentru Libertatea.

Covaliu: Pfizer și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială Anti-Doping

Acordul dintre Institutul Cantacuzino și Comitetul Olimpic și Sportiv Român a fost confirmat și de președintele COSR, Mihai Covaliu, care a explicat și de ce Halep a fost vaccinată cu serul Pfizer.

„Sportivii de lot olimpic se vaccinează la Institutul Cantacuzino, cu Pfizer și cu Moderna. Acest lucru se explică prin faptul că Agenția Mondială Antidoping a aprobat aceste două vaccinuri drept vaccinuri agreate. COSR a făcut o solicitare către Institutul Cantacuzino, pentru vaccinarea sportivilor olimpici. Această solicitare a primit un răspuns favorabil. Simona Halep a fost și ea vaccinată în baza acestui agreement. Concret, Federația Română de Tenis a făcut o solicitare către COSR, iar noi am trimis către Institutul Cantacuzino o solicitare în baza acelui agreement, către domnul comandant Florin Oancea. Vreau să subliniez însă că toți sportivii calificați la Jocurile Olimpice sau în curs de calificare intră în acest agreement, este important de menționat acest lucru”, a declarat Covaliu pentru Libertatea.

Libertatea a încercat să ia legătura cu stafful Simonei Halep, dar și cu șefii Campaniei naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu, dar aceștia nu au răspuns până la momentul publicării acestui material.

Sportivii din loturile naționale și olimpice sunt vaccinați în etapa a II-a

Potrivit strategiei naționale de vaccinare, în etapa a II-a intră și „sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice, precum şi stafful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi”. Simona Halep a fost în ultimii ani în lotul național pentru FedCup.

Care sunt cele mai importante diferențe între Pfizer și AstraZeneca

Una dintre diferențele importante între cele două tipuri despre vaccinuri este cea legată de eficiență: în timp ce Pfizer are o eficiență de 95%, AstraZeneca are o eficiență, potrivit Comitetului de Vaccinare, de 60%. În plus, acesta din urmă nu poate fi administrat persoanelor de peste 55 de ani.

O altă diferență, invocată și de șeful de la Cantacuzino, este legată de cea a momentului la care se face rapelul: 21 de zile la Pfizer, 4-8 săptămâni la AstraZeneca. Există și diferențe care țin de tehnologia folosită pentru crearea lor sau condițiile în care se stochează.



