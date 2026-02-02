Cauza o constituie o vânzare masivă declanșată de alegerea lui Kevin Warsh de către președintele Donald Trump pentru a fi următorul președinte al Rezervei Federale, scrie Reuters.

Scăderi și la acțiuni

Pierderile s-au extins și pe piețele de acțiuni, investitorii renunțând la alte active pentru a acoperi pierderile din metale prețioase.

Acțiunile globale au scăzut pentru a treia zi consecutivă, conduse de scăderi abrupte în Asia și Europa, unde acțiunile din sectorul resurselor de bază au fost puternic afectate.

Indicele MSCI All-World a scăzut cu 0,5% în cursul zilei, după ce a înregistrat o scădere de 1,5% față de maximul istoric atins pe 27 ianuarie.

Nervozitatea investitorilor s-a reflectat și în creșterea indexului de volatilitate VIX, care a atins nivelul de 20, considerat de mulți un semn al tensiunilor crescute pe piață.

Aurul a scăzut cu 5%, atingând cel mai mic nivel din ultimele două săptămâni, în timp ce argintul a scăzut cu peste 7%.

Ambele metale au atins recorduri săptămâna trecută.

Petrolul a scăzut la rândul său cu aproape 5%, coborând de la maximele înregistrate în ultimele luni, iar cuprul era pe minus cu 3%.

Alegerea lui Trump

Vineri, Trump l-a numit pe Warsh, fost guvernator al Rezervei Federale, pentru a-l succeda pe Jerome Powell la conducerea băncii centrale în luna mai. Alegerea a declanșat vânzări pe piețele financiare.

Warsh este adeptul reducerii injecțiilor financiare ale Fed, considerând că banii rămân pe Wall Street și alimentează bule financiare în diverse active, în loc să ajungă la cetățeanul simplu.

Alegerea a răsturnat ideea că înlocuitorul lui Powell va promova o relaxare agresivă de dobânzi.

Numirea sa a ridicat dolarul, care, atunci când crește, face ca mărfurile să fie mai scumpe pentru deținătorii altor monede, afectând cererea.

Deși acum pledează pentru scăderea dobânzilor, Warsh avea reputația de a fi un susținător al inflației în perioada anterioară petrecută la Fed.

„Decizia piețelor de a vinde metale prețioase alături de acțiuni americane sugerează că investitorii îl consideră pe Warsh mai agresiv”, a spus Vivek Dhar, strateg în domeniul mărfurilor la Commonwealth Bank of Australia.

O bancă centrală agresivă semnalează că ratele dobânzilor vor rămâne mai ridicate pentru o perioadă mai lungă, susținând dolarul și crescând costul de oportunitate al deținerii de aur și argint, diminuând atractivitatea acestora.

Cea mai abruptă zi din 1983 încoace

Scăderea a început vineri, cu cea mai abruptă scădere într-o singură zi a aurului spot din 1983, de peste 9%, în timp ce argintul a înregistrat o scădere de 27%, cea mai mare scădere zilnică din istorie.

Vânzarea metalelor prețioase s-a accelerat pe fondul creșterii marjelor CME Group pentru contractele futures pe metale.

Creșterea marjelor înseamnă creșterea costurilor, ceea ce diminuează speculațiile. Mai departe, acest lucru împinge traderii să lichideze pozițiile.

Negocieri cu Iran

Prețurile pe piețele energetice au fost, între timp, supuse detensionării după reluarea negocierilor dintre SUA și Iran.

Trump a spus în weekend că Iranul „discută serios” cu Washingtonul, calmând temerile privind un conflict cu membrul OPEC.

Aceste declarații, împreună cu știrile care au negat că Gardienii Revoluției au în plan exerciții cu muniție reală în Strâmtoarea Hormuz, sunt semne de detensionare.

Cerere mai slabă la metale industriale

Piețele cuprului și minereului de fier s-au confruntat cu dificultăți pe fondul îngrijorărilor legate de stocurile ridicate și cererea redusă în perioada premergătoare sărbătorii Anului Nou chinezesc, care are loc în această lună.

Cererea și tranzacțiile sunt așteptate să fie slabe înainte de sărbătoare, care începe pe 15 februarie.

În ceea ce privește alte mărfuri, cauciucul din Tokyo a scăzut cu aproape 3%, în timp ce grâul și soia din Chicago au înregistrat o scădere de aproximativ 1%.

Bitcoin, la 78.000 de dolari

Pe lângă metalele prețioase și petrol, și Bitcoin a scăzut masiv pe burse în ultimele zile. Bitcoin se afla luni, la ora 15.00, la 77.810 dolari pe unitate, conform CoinMarketCap.

Recent, în luna decembrie, se afla la peste 100.000 de dolari.

Cauza o constituie tot alegerea lui Warsh, considerat că va fi mai restrictiv.