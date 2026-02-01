Avertismentul vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Washington și Teheran, pe măsură ce președintele Donald Trump a amenințat cu o intervenție militară împotriva Republicii Islamice, scrie NPR.

Declarațiile lui Khamenei sunt cele mai directe de până acum, în timp ce portavionul american USS Abraham Lincoln și alte nave de război se află în Marea Arabiei. Acestea au fost trimise acolo la ordinul lui Trump, după ce regimul de la Teheran a înăbușit violent protestele naționale. Zeci de mii de persoane ar fi fost arestate de la începutul demonstrațiilor, iar acuzațiile de trădare aduse unora dintre protestatari ar putea atrage pedeapsa cu moartea.

În ciuda acestor tensiuni, Trump a declarat în repetate rânduri că Iranul dorește negocieri și a menționat programul nuclear al Teheranului ca o altă problemă ce necesită rezolvare. Totuși, Khamenei a catalogat protestele din Iran drept „o lovitură de stat”, consolidând poziția dură a guvernului său.

„Americanii ar trebui să știe că, dacă vor începe un război, de această dată va fi un război regional”, a spus liderul iranian, citat de televiziunea de stat. Acesta a adăugat: „Nu suntem inițiatorii și nu căutăm să atacăm nicio țară. Dar națiunea iraniană va da o lovitură fermă oricui ne atacă sau ne hărțuiește.”

Iranul a planificat și un exercițiu militar cu muniție reală pentru duminică și luni în Strâmtoarea Ormuz, o zonă strategică pe unde trece o cincime din comerțul mondial cu petrol. Comandamentul Central al SUA a avertizat Iranul să nu amenințe navele de război americane sau traficul comercial în timpul exercițiilor. Autoritățile iraniene au transmis declarațiile lui Khamenei online înainte de a difuza imagini cu discursul său.

Vineri, șeful justiției islamice din Iran, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, i-a amenințat pe europeni că „vor suporta consecințele” deciziei cu privire la includerea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran pe lista UE cu organizații teroriste.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE