De ce BMW Seria 3 este mai lung în China decât în Europa. Modelele pe care Asia le primește, iar România nu le vede

BMW Seria 3, dar cu spațiu de limuzină

BMW Seria 3 european are, în configurația actuală, o lungime de 4.713 mm și un ampatament de 2.851 mm. Versiunea chineză BMW Seria 3 Long Wheelbase ajunge la 4.829 mm lungime și 2.961 mm ampatament. Diferența nu pare uriașă pe hârtie, dar în interior se simte exact unde contează pentru piața chineză: la locul pentru picioare în spate. BMW spune că versiunea lungă are 11 cm în plus la ampatament și oferă 43 mm în plus pentru picioarele pasagerilor din spate față de modelul standard.

Asta schimbă complet felul în care este înțeles modelul. În Europa, Seria 3 este adesea mașina celui care conduce. În China, poate fi și mașina celui care stă în spate. BMW a explicat încă de la lansarea generației G20 pentru China că versiunea Long Wheelbase a fost dezvoltată special pentru clienții chinezi, împreună cu ingineri chinezi, și produsă local de BMW Brilliance Automotive la Shenyang. Mai mult, BMW spunea că varianta lungă ajungea să reprezinte aproape 80% din vânzările Seriei 3 sedan în China.

De ce vor chinezii mașini mai lungi

Motivul principal este legat de felul în care este folosită mașina. În Europa, mai ales în România, o berlină premium este aleasă deseori pentru imagine, confort și plăcerea condusului. În China, mai ales în zona de business și premium, locul din spate are o importanță mult mai mare. Mașina este și spațiu de reprezentare, uneori birou mobil, uneori vehicul cu șofer.

Aici apare diferența culturală. Pentru mulți clienți chinezi, o mașină premium trebuie să arate bine când cobori din ea, dar și să fie confortabilă când stai în spate. De aceea, producătorii nu se limitează la a lungi caroseria. Adaugă uși spate mai lungi, tetiere mai moi, iluminare ambientală în spate, cotiere mai confortabile, scaune cu reglaje speciale și sisteme multimedia dedicate pasagerilor.

BMW a făcut asta inclusiv pe Seria 3 Long Wheelbase: ușile spate sunt mai lungi, accesul este mai ușor, iar bancheta are o formă și tapițerie orientate spre confort. Inclusiv anumite detalii de interior, cum ar fi designul capacelor difuzoarelor și iluminarea ambientală de pe spatele scaunelor față, au fost dezvoltate special pentru piața chineză.

Audi A6L, Mercedes E-Class L și obsesia pentru bancheta din spate

BMW nu este singurul exemplu. Audi A6L este poate una dintre cele mai cunoscute mașini premium gândite pentru China. Noua generație A6L are caroseria întinsă pentru piața locală, cu un ampatament crescut cu 143 mm, potrivit CarNewsChina. În plus, versiunea de top poate avea spătar spate reglabil la 35 de grade, ceea ce spune clar unde se duce atenția: spre pasagerul din spate, nu doar spre șofer.

De ce BMW Seria 3 este mai lung în China decât în Europa. Modelele pe care Asia le primește, iar România nu le vede

Mercedes-Benz merge pe aceeași logică. E-Class L este produs și dezvoltat local pentru China, are ampatament extins și peste 10 dotări exclusive pentru această piață, inclusiv un interior digitalizat cu MBUX Superscreen. Mercedes-Benz spune direct că modelul este adaptat pentru piața locală și face parte dintr-o strategie mai amplă prin care compania își extinde cercetarea, dezvoltarea și tehnologiile digitale în China.

Pentru un român, un E-Class obișnuit este deja o mașină mare. Pentru piața chineză însă, există loc și pentru o versiune mai lungă, mai orientată spre pasager, pentru că acolo concurența nu se joacă doar la cai putere sau consum, ci și la cât de bine se simte omul de pe bancheta din spate.

Nu este doar China. Și India primește Seria 3 lung

Fenomenul nu se oprește la China. BMW vinde și în India Seria 3 Long Wheelbase, acolo unde modelul este promovat ca fiind cea mai lungă mașină din segment și cu cel mai spațios rând al doilea de scaune. Versiunea pentru India are 4.819 mm lungime și 2.961 mm ampatament, fiind produsă local la uzina BMW din Chennai.

Asta arată ceva important: în mai multe piețe asiatice, sedanul premium nu este doar „mașina șoferului”. Este și mașina familiei, a omului de afaceri, a celui care vrea imagine și confort în spate, dar nu vrea neapărat să urce la nivelul unei limuzine mari.

În Europa, aceeași logică nu prinde la fel de bine. Străzile sunt mai înguste, parcările sunt mai mici, taxele și regulile de emisii contează mai mult, iar publicul cumpără mai des break-uri, SUV-uri compacte sau hatchback-uri. În România, unde prețul, întreținerea și consumul rămân criterii importante, o Seria 3 mai lungă ar fi interesantă pentru pasionați, dar greu de justificat comercial la scară mare.

China primește și tehnologie diferită, nu doar caroserii diferite

Poate cea mai importantă schimbare este că China nu mai primește doar „versiuni locale”. În unele cazuri, China primește tehnologie dezvoltată special pentru ea.

BMW a prezentat la Auto China 2026 modelele iX3 Long Wheelbase și i3 Long Wheelbase, primele modele Neue Klasse dezvoltate special pentru China. Compania spune că experiența digitală BMW Panoramic iDrive este adaptată pentru clienții chinezi, iar sistemele de asistență sunt dezvoltate pentru condițiile de trafic din China. BMW integrează chiar și DeepSeek AI în asistentul vocal din China și lucrează cu compania locală Momenta pentru sisteme avansate de condus asistat.

Asta este o schimbare majoră. În trecut, China primea uneori versiuni mai lungi sau modele mai ieftine. Acum, China devine piața unde se dezvoltă funcții digitale, interfețe, asistenți AI și sisteme de condus asistat care pot influența ulterior și mașinile globale.

De ce nu ajung aceste modele în România

Răspunsul simplu este: pentru că nu ar avea suficient sens comercial. România este parte din piața europeană, iar producătorii aduc aici modelele omologate și configurate pentru Europa. Asta înseamnă norme europene de siguranță, emisii, echipamente, garanții, prețuri, rețea de service și o cerere suficient de mare pentru fiecare versiune.

Un BMW Seria 3 Long Wheelbase ar fi interesant pentru câțiva pasionați, dar nu neapărat pentru suficienți clienți cât să merite vândut oficial. Un Volkswagen Lavida nu ar avea loc clar între Golf – Jetta nu mai există ca model european în multe piețe – Passat și SUV-urile actuale. Un Buick GL8 ar fi prea nișat. Un Honda Ye sau Toyota bZ3 ar trebui adaptat la legislația europeană, la standardele de siguranță, la software, la infrastructura de service și la poziționarea de preț.

În plus, Europa are alte gusturi. Noi cumpărăm multe SUV-uri, break-uri, hatchback-uri compacte și modele de flotă. China cumpără masiv sedanuri lungi, MPV-uri premium, SUV-uri electrice foarte tehnologizate și modele cu software local. Iar în Europa, inclusiv în România, prețul final este foarte sensibil. O versiune lungă, cu dotări de confort spate, ar putea ajunge prea aproape de o clasă superioară.

