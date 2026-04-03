Cu toate acestea, disponibilitatea ei de a folosi instituția ca armă politică împotriva adversarilor președintelui nu l-a mulțumit pe deplin pe liderul de la Casa Albă. Joi, Donald Trump a demis-o pe Pam Bondi, numindu-l în funcția de procuror general interimar pe Todd Blanche, fostul său avocat personal.

Instituție subordonată intereselor personale

Sub conducerea lui Pam Bondi, departamentul a suferit modificări fără precedent, fiind reorientat de la o structură neutră de aplicare a legii la una dedicată agendei prezidențiale.

Astfel, a concediat peste 3.400 de avocați de carieră (aproximativ un sfert din personalul existent la revenirea lui Trump în ianuarie 2025).

Peter Carr, director la Justice Connection, a dezvăluit că, din prima zi de mandat, Bondi a emis un memoriu intern prin care le transmitea avocaților că noul lor „client” este Donald Trump, înlocuind astfel loialitatea tradițională față de Statele Unite și Constituție.

„Nu pentru asta s-au angajat avocații. S-au angajat să execute cu fidelitate legea, nu să lingușească cu fidelitate președintele în exercițiu”, a explicat Peter Shane, profesor la Facultatea de Drept a Universității din New York, subliniind deprofesionalizarea alarmantă a instituției.

De ce a fost demisă

Deși postarea oficială a lui Trump în care anunța plecarea ei o lăuda pentru o presupusă scădere istorică a ratei criminalității, în culise, președintele era profund nemulțumit de lipsa ei de eficiență.

Trump i-a cerut deschis lui Bondi să instrumenteze dosare penale împotriva unor inamici politici, precum fostul director FBI, James Comey, și Letitia James, procurorul general din New York. Din cauza lipsei de dovezi, ambele cazuri au fost clasate în toamna anului trecut.

„Președintele Trump este foarte preocupat de loialitate, dar îi pasă și de competența percepută sau de capacitatea de a realiza lucruri. Părea că Departamentul său de Justiție nu făcea ceea ce voia el”, a punctat Daniel Urman, profesor la Northeastern University.

Gestionarea haotică a dosarelor Epstein

Un alt punct major de tensiune care i-a slăbit poziția a fost gestionarea haotică și controversată a dosarelor privind activitățile lui Jeffrey Epstein.

Pam Bondi a sugerat inițial că deține pe birou o listă cu clienții lui Epstein și a simulat declasificarea unor documente care s-au dovedit a nu conține nimic nou.

În iulie anul trecut, a negat existența unei astfel de liste și a blocat publicarea altor materiale.Într-un final, a fost forțată de un proiect de lege bipartizan să declasifice arhivele.

Procesul a fost însă executat dezastruos: mii de documente au fost publicate accidental fără a fi cenzurate corect, expunând numele și fotografiile nud ale unora dintre tinerele care au supraviețuit abuzurilor și traficului sexual, fapt ce a dus la retragerea de urgență a fișierelor de pe internet.

Impactul pe termen lung asupra justiției

În timp ce Trump o acuza că este „o aplicatoare slabă și ineficientă a agendei sale”, datele arată că mandatul ei a dus la o scădere abruptă a aplicării legii în domenii critice.

Potrivit unei analize ProPublica, în primele șase luni de mandat, DOJ a renunțat la peste 23.000 de dosare penale — incluzând terorism, infracțiuni financiare și trafic de droguri — pentru a redirecționa resursele exclusiv către combaterea imigrației.

Ankush Khardori, fost procuror federal, a descris-o pe Bondi drept „cel mai deschis procuror general politic și partizan din istoria americană modernă”.

La rândul său, Peter Carr a concluzionat amar: „Au fost multe pagube produse într-un singur an și ar putea dura decenii pentru a reconstrui ceea ce am pierdut”.