Fondată în 1964,„Journal of Medical Entomology” este o revistă științifică bilunară, publicată de Oxford University Press pentru Entomological Society of America.

Țânțarii își aleg victimele în funcție de semnale transmise de organism, ceea ce explică de ce unii oameni sunt mușcați mai des decât alții.

Factori precum grupa de sânge, temperatura corpului, activitatea fizică sau chiar culoarea hainelor pot atrage insectele. Acest obicei al țânțarilor are o bază științifică bine documentată.

Ce îi atrage pe țânțari

Studiul publicat în jurnalul științific „Medical Entomology” a arătat că persoanele cu grupa de sânge 0 sunt mușcate aproape de două ori mai des decât cele cu grupa A.

Cercetătorii explică acest fenomen prin secreția unor substanțe specifice prin piele, care le indică țânțarilor grupa sangvină a individului.

În plus, profesorul Jonathan Day, specialist în entomologie la Universitatea din Florida, menționează că țânțarii sunt atrași în primul rând de dioxidul de carbon expirat.

Persoanele cu un metabolism mai activ emit mai mult CO2, ceea ce îi face mai vizibili pentru insecte – explică prof. Jonathan Day.

De asemenea, activitatea fizică sporește producția de acid lactic, un alt semnal care atrage țânțarii.

Culorile hainelor și temperatura corpului

Țânțarii se orientează și după vedere. Profesorul Day subliniază că aceste insecte zboară aproape de sol și pot detecta cu ușurință obiectele contrastante de pe fundal.

Prin urmare, hainele de culoare închisă sunt mai atrăgătoare pentru țânțari decât cele deschise la culoare.

În plus, temperaturile mai ridicate ale corpului și zonele unde sângele este mai aproape de piele pot crește probabilitatea de a fi mușcat.

Alți factori care influențează mușcăturile

Conform dermatologului Melissa Piliang de la Cleveland Clinic, consumul de alcool poate crește riscul de a fi mușcat.

O singură doză de bere poate face o persoană mai atractivă pentru țânțari.

Totodată, sarcina și excesul de greutate accelerează metabolismul, ceea ce intensifică atracția insectelor.

Cum te poți proteja

Specialiștii recomandă să evitați să stați afară la amurg sau în zori, perioadele de activitate crescută a țânțarilor.

Dacă acest lucru nu este posibil, este indicat să purtați haine lungi și deschise la culoare, fabricate din materiale ușoare.

De asemenea, folosirea ventilatoarelor în locurile de relaxare poate fi o alternativă eficientă, deoarece țânțarii întâmpină dificultăți în a zbura în condiții de vânt.

În schimb, eficiența lumânărilor pe bază de citronelă nu a fost suficient dovedită științific.

Ce faci dacă ai fost mușcat

Medicii recomandă să nu scărpinați zona afectată, deoarece acest lucru poate agrava mâncărimea și poate crește riscul de infecție.

Pentru a reduce simptomele, aplicați comprese reci sau gheață și utilizați creme fără prescripție medicală pe bază de hidrocortizon sau antihistaminice.