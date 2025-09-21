De ce nu a mai fost demolată Cathedral Plaza din București, deși Nicușor Dan spunea anul trecut că s-a rezolvat

Noi tărăgănări în instanță, pentru că Biserica Catolică și-a retras avizul

Bujduveanu a explicat care este stadiul. „S-a emis dispoziţie de demolare din partea Primăriei Capitalei. Au contestat şi au suspendat dispoziţia de demolare. Suntem în proces pe acea dispoziţie. La momentul finalizării sunt două opţiuni: fie rămâne valabilă dispoziţia şi mergem mai departe cu demolarea, fie se anulează sau se anulează în parte şi trebuie să luăm o altă dispoziţie sau o altă decizie”, a spus primarul general interimar.

El a precizat că nu poate oferi un orizont de timp privind demolarea clădirii: „Nu pot să vă spun astăzi, dar avem avocaţi specializaţi care urmăresc acest proces de ani de zile. Dar vă spun un lucru foarte clar: unde e lege nu e tocmeală. Dacă instanţa spune că trebuie dată jos, ea va fi dată jos”.

Stelian Bujduveanu a explicat apoi un lucru puțin știut, care a îngreunat procesul: „Și-a retras avizul Biserica Catolică, care îl emisese în prima instanţă”.

În octombrie 2024, fostul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, devenit între timp președintele României, spunea că, prin decizia Curții de Apel București, Cathedral Plaza poate fi demolată după 18 ani de procese, iar costurile vor fi între 5 și 8 milioane de euro.

Cathedral Plaza, construită și nefolosită de 15 ani

Cathedral Plaza, aflată lângă Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif de pe strada General Berthelot din București, este o clădire de birouri construită în perioada 2006-2010. Ea este deţinută de Millenium Business Development SRL şi evaluată la aproximativ 100 milioane de euro, dar nefolosită de 15 ani, de când s-a construit.

Cathedral Plaza nu a fost niciodată folosită. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Fostul primar general, Nicuşor Dan, a anunţat în iulie 2022 că a semnat dispoziţia de demolare, fără însă să precizeze și când va începe demolarea propriu-zisă.

După mai puțin de trei luni, reprezentanţii Cathedral Plaza au transmis că Tribunalul Bucureşti a dispus suspendarea deciziei. Totodată, proprietarul clădirii de birouri Cathedral Plaza a înregistrat şi o plângere penală actualului președinte al României pentru abuz în serviciu şi „alte fapte conexe în legătură cu dispoziţia de desfiinţare a clădirii de birouri emisă de acesta”.

În mai 2023, tot Tribunalul a stabilit că această clădire nu a fost legal construită, dar nu și că trebuie demolată. Însă decizia venită pe 18 octombrie 2025, din partea Curții de Apel, trebuia să ducă la demolarea Cathedral Plaza „emblema corupţiei imobiliare” din Capitală, așa cum a numit-o Nicușor Dan, doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat.