Nicușor Dan a fost în vacanță, așa cum a scris Libertatea, și a fost surprins la slujba de Sfânta Maria ținută la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus alături de soție și de copii, potrivit Antena 3 și Antena 1.

Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi 20 de avioane au celebrat Ziua Marinei Române la Constanţa. La manifestări a fost prezent, printre alții, premierul Ilie Bolojan, însă președintele Nicușor Dan a lipsit la prima ceremonie de acest gen din mandatul său. În locul lui, a fost trimis consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, care a citit mesajul șefului statului.

Este o premieră după mai bine de un deceniu ca președintele, care este comandantul suprem al Armatei, să nu vină la acest eveniment, organizat anual la Constanța.

Ultimul președinte care nu a fost prezent la Ziua Marinei a fost Traian Băsescu în 2011. „Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”, a spus atunci Băsescu. Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Mandatul prezidențial nu prevede dreptul la concediu de odihnă, în sensul Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Astăzi a fost a 123-a ediție. Tradiția a fost reluată după Revoluția din 1989. Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege în 2004, iar în 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională.





