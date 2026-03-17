Cum operează escrocii

Un nou tip de înșelătorie telefonică alarmantă a fost raportat, luna trecută, în care infractorii se dau drept reprezentanți de la Protecția Consumatorilor din Germania.

Scopul lor: să obțină datele personale ale victimelor sau să le determine să confirme informații deja deținute.

Potrivit unui comunicat oficial emis de organizație, escrocii susțin că există o breșă de securitate în sistemele de gestionare a datelor și oferă să „șteargă” informațiile compromise.

„Acest lucru nu este adevărat! Niciun reprezentant al Centrului pentru Protecția Consumatorilor nu va suna neanunțat și nici nu are capacitatea de a șterge date din breșele de securitate”, avertizează instituția.

Un aspect crucial subliniat de specialiști este să evitați să răspundeți „da” în timpul acestor apeluri.

„În cel mai grav scenariu, apelul poate fi montat astfel încât răspunsul afirmativ să fie folosit pentru a semna un contract fraudulos”, a explicat Verbraucherzentrale.

Ulterior, victimele pot primi facturi pentru servicii pe care nu le-au solicitat: „Dacă nu ați fost de acord în mod conștient cu privire la niciun contract, nu trebuie să plătiți nicio creanță care decurge dintr-un astfel de apel”.

„Mă auziți?”, „Sunteți proprietar de locuință?”

Escrocii sună de la numere necunoscute și pun „întrebări generale”, așa cum își amintește avocata din Bielefeld, Nicoline Schuleit, dintr-un caz.

„Mă auziți?” sau „Sunteți proprietar de locuință?” sunt printre cele mai frecvente expresii din conversație. În timpul apelului nu se menționează niciun contract. Escrocii își propun să obțină un răspuns, pe care ulterior îl editează.

Dacă persoanele răspund cu cuvântul „da”, este suficient pentru ca escrocii să construiască un contract pe baza înregistrării apelului telefonic.

Potrivit avocatului Schuleit, întrebări preînregistrate precum „Ați dori să cumpărați această mașină la prețul de X?” sunt pur și simplu adăugate la răspuns.

Un singur cuvânt este suficient. Scopul escrocilor este să facă ca „da”-ul să pară un consimțământ. Expresiile neprofesionale din conversație sunt editate pentru a crea iluzia unui contract.

Am spus „da” unei înșelătorii telefonice, ce se poate face

Centrul pentru Protecția Consumatorilor oferă câteva sfaturi utile pentru a identifica și evita astfel de înșelătorii:

Fiți sceptici la apelurile neanunțate (Verbraucherzentrale nu contactează niciodată consumatorii din proprie inițiativă, nici telefonic, nici la domiciliu);

Adresați întrebări (Dacă cineva pretinde că reprezintă această instituție, întrebați direct din ce birou provin și verificați informația printr-un apel direct la acea locație);.

Evitați răspunsurile afirmative (În cazul în care suspectați că apelul ar putea fi o înșelătorie, evitați să răspundeți cu „da” sau să oferiți informații personale).

Notați numele și compania apelantului, precum și data, ora, numărul de telefon și ce s-a discutat la telefon. Luarea de notițe este importantă pentru a vă putea aminti detalii chiar și după săptămâni.

Dacă ați furnizat informații precum IBAN-ul sau numărul cardului de credit în timpul apelului telefonic, urmăriți cu atenție activitatea contului dumneavoastră. Contactați banca dacă observați debite pe care nu le puteți identifica.

Acest tip de fraudă se bazează pe manipulare psihologică, prin exploatarea încrederii publicului în reputația de integritate a instituțiilor recunoscute. De aceea, autoritățile recomandă prudență maximă în cazul apelurilor sau vizitelor neautorizate.

Legislativul german a reacționat acum și prevede că, pentru multe contracte pe durată determinată, acestea pot începe să funcționeze doar după acordul asupra unui rezumat scris.

Prin urmare, nu mai este posibilă încheierea unui contract pe durată determinată cu un simplu „da” prin telefon (contracte de furnizare energie, conexiuni la internet/ telefonie mobilă etc.).

Cum este în România

În România, potrivit ANCOM, simpla acceptare telefonică a unei oferte de servicii (telefonie, internet, televiziune) nu este suficientă pentru încheierea unui contract la distanță care să atragă penalități sau perioade minime contractuale.

Doar acceptarea telefonică a unei oferte nu presupune încheierea unui contract la distanță. Consumatorul trebuie să primească oferta și pe un suport durabil (email, poștă) și să își dea consimțământul final în scris sau, în anumite condiții specifice, prin confirmare electronică, potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Consumatorii au dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță în termen de 14 zile, fără a fi nevoiți să își motiveze decizia.

