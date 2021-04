Medicii de familie care vor participa la campania de vaccinare vor fi remunerați pentru munca depusă, iar un proiect în acest sens este în avizare la Ministerul Finanțelor.

Potrivit documentului, doctorii care vaccinează în cabinetele proprii vor primi 40 de lei pentru fiecare persoană imunizată.

„Este în avizarea Ministerului Finanțelor. Sunt fonduri și, dacă (n.r. – proiectul) vine săptămâna viitoare la ședința de guvern, intră în vigoare imediat ce este publicat în Monitorul Oficial”, a declarat Florin Cîțu în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria.

Mulți dintre medici sunt nemulțumiți însă de această sumă. Este unul din motivele pentru care doar o treime dintre medicii de familie s-au înscris în campania de vaccinare.

„Circa 3.080 de medici de familie, însemnând aproximativ o treime din numărul total care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. (…) Eu sunt convins că numărul celor implicați va crește progresiv”, a declarat Valeriu Gheorghiță, joi, la Digi24.

De ce li se pare mică medicilor suma de 40 de lei per persoană vaccinată?

„Medicul lucrează cu asistenta, are nevoie de materiale speciale, să-și organizeze punctul de vaccinare, pentru că este o vaccinare atipică, trebuie să organizezi un loc unde pacientul să stea un sfert de oră după imunizare, trebuie să-și prelungească timpul de lucru, nu ai cum să faci și activitatea curentă de cabinet și un număr satisfăcător de doze”, a declarat medicul Dana Ștefana Popescu, secretar al Societății Naționale de Medicina Familiei pentru ziarul Libertatea.

Și nu este numai procesul de vaccinare, trebuie să introduci în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) prin care eliberezi adeverința de vaccinare pentru pacienți, durează mult mai mult. Dr. Dana Ștefana Popescu:

O altă nemulțumire a medicilor de familie este că trebuie să organizeze și un cadru specific pentru pacienții care vin să se vaccineze.

Circuite ca la centrele de vaccinare nu pot fi făcute în cabinetele mici, cât o cameră, ale medicilor de familie. Nici locuri unde pacienții să staționeze 15 minute după vaccinare – timpul alocat observării apariției eventualelor efecte adverse.

„Nu pot exista circuite intrare-ieșire, dar putem să facem altfel de circuite, să asigurăm ore dedicate vaccinării, când nu se vine în contact cu pacienți cu patologie acută”, a precizat secretarul Societății Naționale de Medicina Familiei.

„Prefer să mă duc să șterg bătrânii la fund, gratis”

Un medic din Timișoara a declarat pentru Hotnews că banii oferiți sunt umilitori.

El a explicat că suma de 40 de lei este impozabilă – brutul, așadar, nu netul încasat.

„Vaccinăm, consultăm, răspundem la telefoane, monitorizăm persoane cu COVID-19, lucrăm ca 112, pe salarii care nu au 100% spor. Nu am spațiu, nu am logistică, îmi trebuie timp separat, iar 40 de lei impozabili, din care să lucrezi și să plătești și asistentul, e corect? Banii sunt umilitori. Prefer să mă duc să șterg bătrânii la fund, gratis, decât să fac chestia asta. Am ajuns Cenușăreasa medicinii, iar statul român ar trebui să aprecieze munca noastră la adevărata valoare”, a declarat medicul pentru sursa citată.

Ce trebuie să facă pacienții pentru a se vaccina în cabinetele medicilor de familie

Oamenii care vor să se vaccineze în cabinetele medicilor de familie nu trebuie să se mai înscrie în platformă, ci doar să anunțe medicii de familie la care sunt înscriși.

De asemenea, după vaccinare, trebuie să le raporteze medicilor dacă au reacții adverse.

În urma imunizării, vor primi la cabinet și adeverința de vaccinare.

Valeriu Gheorghiță, președintele campaniei de vaccinare, a transmis că, odată cu acest demers, se estimează ca numărul persoanelor imunizate să crească.

