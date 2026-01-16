Mai multe blocuri din Capitală au primit facturi de aproximativ 10.000 de lei pentru termoficare, deşi caloriferele au rămas reci o bună parte din lună. În Sectorul 2, locatarii unui imobil au de achitat chiar dublul acestei sume.

„La începutul lunii a fost foarte puţin, după a fost accidentul la CET unde s-au stricat cele două turbine… peste 7-8 zile, poate chiar mai mult, nu a funcţionat, nu a fost nici apă caldă, nici rece. A mai revenit o perioadă, după care iar s-a spus că au avut pe reţele accident şi a fost iarăşi redusă. De Crăciun a fost rău, rău. A fost amorţit”, a declarat Ion Ioneşti, preşedinte de bloc din Sectorul 2.

Primele probleme la reţeaua de termoficare au apărut pe 8 decembrie 2025, când locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 au rămas fără apă caldă şi căldură timp de cinci zile. O altă avarie majoră a survenit pe 27 decembrie, când două cazane de la CET Sud s-au defectat, afectând mii de utilizatori.

La o altă scară de bloc, locatarii au primit o factură de 11.400 de lei pentru decembrie, cu doar 600 de lei mai puţin decât luna anterioară. Administratorul Petre Barbu din Sectorul 3 a declarat: „Trebuie să merg întâi la ei să discut foarte serios să văd ce fac, ori ne mai scade din facturi, că ceva nu e în regulă, dacă nu singura soluţie e să recuperăm nişte bani în instanţă”.

În faţa acestor situaţii, unii administratori solicită posibilitatea plăţii în rate a facturilor, în timp ce alţii se gândesc să ia măsuri legale împotriva Termoenergetica, compania responsabilă de furnizarea agentului termic.

