Ce este o siguranță electrică

Siguranța electrică este un dispozitiv de protecție care are rolul de a întrerupe circuitul dacă aceata trage un curent mai mare decât cel dorit, prevenind astfel deteriorarea cauzată de scurtcircuite, potrivit Electrical Technology. Aceasta este integrată într-un tablou de distribuție (tablou electric), care centralizează și protejează toate circuitele dintr-o locuință.

Este una dintre cele mai importante componente ale instalației electrice din casă, deoarece previne suprasarcinile, scurtcircuitele și incendiile care pot apărea din cauza unui flux prea mare de curent. Spre deosebire de siguranțele mai mici sau de întrerupătoarele automate care protejează circuite individuale, siguranța principală este proiectată pentru a proteja alimentarea generală a întregii locuințe.

În funcție de vechimea locuinței și de reglementările actuale din regiunea unde locuiești este posibil să ai instalat un tip diferit de siguranță.

Tipuri de siguranțe electrice

Siguranțele electrice funcționează ca un adevărat „filtru” între utilizator și riscurile asociate electricității. În momentul în care detectează automat un curent electric anormal și periculos de mare, acestea întrerup alimentarea înainte ca instalația să fie afectată, reducând, astfel, riscul de incendii și alte avarii. Există mai multe tipuri de siguranțe, fiecare fiind concepută pentru un anumit tip de aplicație și nivel de protecție.

Siguranța fuzibilă. Aceasta funcționează prin topirea unui fir metalic în clipa în care curentul electric depășește o anumită valoare. În clipa în care firul se topește, circuitul este întrerupt, oprind complet alimentarea. După intervenția sa, siguranța se arde și de aceea trebuie înlocuită manual, deoarece nu se poate repara sau reseta. Deși este o tehnologie mai veche și acționează ceva mai lent decât modelele moderne, siguranța fuzibilă continuă să fie întâlnită în instalațiile electrice mai vechi datorită fiabilității sale și a costului redus. Totuși, trebuie să ai în casă siguranțe de rezervă, deoarece fiecare incident presupune înlocuirea acesteia.

Siguranța automată (disjunctor). Acest tip de siguranță reacționează instantaneu în caz de scurtcircuit sau atunci când sarcina electrică depășește capacitatea permisă. Când se declanșează, curentul este oprit automat, iar circuitul poate fi repus în funcțiune foarte ușor prin simpla ridicare a unui buton din tabloul electric. Siguranțele automate sunt preferate în locuințele moderne, deoarece sunt reutilizabile și asigură o protecție rapidă și eficientă pentru circuitele principale și pentru aparatele electrocasnice de uz zilnic. De asemenea, ele contribuie la o mentenanță mai simplă pentru că nu necesită înlocuire după fiecare incident.

De ce sare siguranța la tabloul electric și ce trebuie verificat - Imagine cu un tablou cu siguranţe electrice automate
Siguranţe electrice automate

Siguranța diferențială. Acest tip de siguranță, denumită uneori și întrerupător diferențial sau dispozitiv RCD (Residual Current Device), oferă o protecție suplimentară împotriva electrocutării și a scurgerilor de curent. Ea compară cantitatea de curent care intră în circuit cu cea care iese, iar dacă există o diferență semnificativă, înseamnă că ai de-a face cu o pierdere de curent, așa cum este, de exemplu, o scurgere prin corpul uman sau spre pământ. În această situație, siguranța diferențială oprește instant alimentarea cu curent pentru a evita acicdente. Legislația în vigoare din România obligă instalarea siguranțelor diferențiale în circuitele noi de locuințe, mai ales pentru prize. Sunt deosebit de importante în spațiile cu umiditate ridicată, așa cum sunt baia și bucătăria, unde riscul de electrocutare este mai mare. Aceste siguranțe sporesc considerabil nivelul de siguranță al întregii locuințe.

Cum îți dai seama că s-a ars o siguranță

Siguranța electrică nu cedează întotdeauna în mod evident, cu o explozie sau cu un zgomot puternic pe care să-l auzi de la distanță. În cazurile în care sistemul electric este suprasolicitat pe o perioadă lungă, firul fuzibil din interiorul siguranței se poate topi treptat, întrerupând alimentarea cu curent. În schimb, în cazul în care are loc o creștere bruscă și mare de curent, peste limita admisă, atunci este posibil să auzi un pocnet sau o bubuitură, cauzată de explozia firului fuzibil din insteriorul siguranței. În continuare îți prezentăm câteva semne prin care poți recunoaște o siguranță principală arsă:

Pierdere completă de curent electric. Cel mai evident semn este lipsa totală de curent în întreaga locuință. O siguranță electrică arsă oprește curentul peste tot, ceea ce înseamnă că în casa ta nu mai funcționează luminile și prizele. De asemenea, există o situație destul de rar întâlnită în care, deși toate siguranțele din panoul electric al casei tale sunt în poziția „pornit”, dar nu există deloc curent. În acest caz, este foarte posibil ca siguranța principală a clădirii să fie cauza, potrivit Electrical Faults Fixed.

Absența alimentării parțiale. Dacă doar o parte dintre circuitele din casă nu mai au curent (de exemplu, prizele funcționează, dar luminile nu), problema este cel mai probabil la nivelul unui circuit individual (de exemplu cel pentru boiler ori pentru mașina de spălat). Când siguranța aferentă acelui circuit sare, înseamnă că vei avea în continuare curent în restul casei, mai puțin în zona unde sunt montate electrocasnicele pe care le-am menționat.

Inspectarea vizuală. Dacă în panoul electric al casei tale ai siguranțe fuzibile, vechi, o poți verifica vizual pe cea defectă pentru eventuale semne de deteriorare. O siguranță arsă poate prezenta o decolorare sau o înnegrire, un fir fuzibil rupt, o carcasă sau un suport deteriorat sau urme de topire sau de deformare. Este important de știut că inspecția vizuală a echipamentelor principale de alimentare trebuie făcută doar dacă este sigur și fără a îndepărta capace și fără a atinge alte componente. Dacă nu poți remedia pe cont propriu defecțiunea este recomandat să apelezi la operatorului local de distribuție a energiei electrice pentru o intervenție autorizată.

Folosirea unei lămpi de tensiune. Unii proprietari experimentați pot utiliza o lampă de test sau un detector de tensiune fără contact pentru a verifica dacă există curent, însă această metodă trebuie privită doar ca o verificare orientativă, nu ca o metodă sigură de izolare electrică.

Testarea circuitelor. Verificarea completă a circuitelor electrice din interiorul casei tale trebuie lăsată în sarcina unui electrician autorizat. Acesta va putea identifica orice defecțiune, inclusiv posibile scurtcircuite și poate calcula sarcina totală a sistemului electric, determinând motivul pentru care a sărit siguranța electrică.

Ce cauzează arderea unei siguranțe electrice

Întreruperile frecvente de curent pot indica existența unei defecțiunila nivelul instalației electrice. Printre cele mai comune cauze se numără:

Circuite supraîncărcate. Când conectezi prea multe aparate la același circuit, acesta poate depăși capacitatea sa electrică, ceea ce duce la arderea siguranței. Situația este des întâlnită în bucătării, băi sau în zonele de divertisment, unde mai multe dispozitive cu consum mare de energie sunt folosite simultan. Pentru a evita problema încearcă să distribui consumatorii pe mai multe circuite sau să deconectezi aparatele neutilizate pentru a preveni suprasarcina.

Scurtcircuite. Un scurtcircuit apare atunci când un fir de fază (firul „cald”) atinge un fir neutru sau un fir de împământare, generând un curent brusc foarte mare, care arde imediat siguranța. Acest tip de defect poate fi cauzat de conexiuni slăbite, cabluri deteriorate sau defecțiuni interne ale aparatelor electrice. Dacă se întâmplă acest lucru, circuitul afectat trebuie oprit imediat și verificat de un electrician, pentru a elimina riscul de incendiu.

Defecțiuni la împământare. Defecțiunile la împământare apar atunci când curentul electric părăsește traseul său normal și se scurge direct în pământ, de regulă prin umiditate, apă infiltrată sau fire expuse. Această variație bruscă de curent determină declanșarea siguranței sau arderea acesteia. Pentru a preveni o astfel de situație verifică dacă în zona tabloului electric există infiltrații de apă sau urme de coroziune. Montarea de întrerupătoare diferențiale în spațiile cu umiditate ridicată reduce semnificativ riscul.

Arc electric. Arcul electric se produce atunci când firele sau conectorii fac contact intermitent, generând scântei și căldură intensă. De obicei, acest fenomen apare din cauza izolației vechi sau a cablurilor deteriorate. Pentru prevenție se recomandă verificarea instalației electrice și montarea unor întrerupătoare speciale, care detectează și întrerup automat circuitele afectate, reducând riscul de incendiu, aflăm de la experții LimRic.

Probleme la întrerupătoarele automate. Uneori, problema nu ține de siguranță, ci de întrerupătorul automat defect. Dacă acesta nu se declanșează la timp sau continuă să se reseteze în mod repetat, poate cauza arderea frecventă a siguranțelor. În astfel de cazuri este necesar ca panoul electric să fie verificat de un specialist care să confirme funcționarea componentelor.

Cabluri defecte sau învechite. Firele vechi, uzate sau montate incorect pot perturba fluxul electric normal, crescând riscul de ardere a siguranțelor. Casele cu instalații vechi sunt cele mai vulnerabile la aceste probleme. Cea mai sigură soluție este verificarea instalației de către un electrician autorizat, care poate recomanda înlocuirea sau reconfigurarea cablajului conform standardelor actuale de siguranță.

Prize și instalații electrice învechite. Prizele vechi, mai ales cele cu doi pini și fără împământare, nu sunt concepute pentru consumatorii moderni cu puteri mari, iar suprasolicitarea lor poate determina arderea frecventă a siguranțelor. Înlocuirea lor cu prize moderne, cu împământare, îmbunătățește eficiența și reduce riscul de accidente și defecțiuni.

Siguranțe cu amperaj incorect. Utilizarea unei siguranțe cu amperaj mai mare decât cel recomandat pentru circuit permite trecerea unui curent prea puternic, ceea ce poate duce la încălzirea excesivă a firelor și chiar la incendii. Pentru o protecție optimă se recomandă folosirea siguranței corespunzătoare fiecărui circuit, conform indicațiilor producătorului.

Umiditatea. Apa provenită din infiltrații, condens sau expunerea la intemperii poate pătrunde în prize, cutii de distribuție sau tablouri electrice, provocând scurtcircuite, coroziune sau topirea firelor. Menținerea componentelor electrice uscate este esențială, în special în subsoluri, băi și spații exterioare. Conexiunile trebuie protejate cu capace și etanșări corespunzătoare.

Supratensiuni. Vârfurile de tensiune generate de fulgere, comutări ale rețelei electrice sau echipamente industriale pot depăși instantaneu capacitatea siguranței, determinând arderea acesteia. Instalarea unui dispozitiv de protecție la supratensiune pentru întreaga locuință este o soluție eficientă pentru a preveni deteriorarea echipamentelor.

Capacitate electrică insuficientă. Dacă observi că siguranțele sar des după ce ai adăugat aparate noi sau după ce ai renovat locuința este posibil ca instalația electrică să nu mai corespundă necesarului actual de energie. În acest caz, modernizarea tabloului electric și creșterea capacității sistemului asigură alimentarea corectă și sigură a tuturor echipamentelor din locuință.

Vezi şi cum se acordă primul ajutor în caz de electrocutare!

