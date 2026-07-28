Produsul vizat de măsura de siguranță este Orlando Stafide aurii 100 grame, din brandul Maestro, furnizat de compania Orlando Import Export.

Măsura se aplică exclusiv pentru lotul L 2004 268, care are înscris pe ambalaj termenul de valabilitate 30 aprilie 2027.

Recomandările pentru consumatori și modalitatea de returnare

Reprezentanții ANSVSA le recomandă persoanelor care au achiziționat acest produs să nu îl consume sub nicio formă. Cumpărătorii au la dispoziție două opțiuni: pot distruge pachetul sau îl pot returna la oricare dintre magazinele din rețeaua Profi.

„Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, au transmis reprezentanții instituției.

Așadar, clienții care decid să meargă în magazine pentru rambursare vor primi banii înapoi pe loc, fără a fi obligați să dovedească achiziția prin chitanță sau bon de casă.

Lista completă a spațiilor comerciale Profi în care s-a distribuit lotul neconform, precum și detaliile oficiale privind alerta pot fi consultate direct pe portalul ANSVSA sau la punctele de informare din rețeaua de magazine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE