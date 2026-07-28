Produsul vizat de măsura de siguranță este Orlando Stafide aurii 100 grame, din brandul Maestro, furnizat de compania Orlando Import Export.

Măsura se aplică exclusiv pentru lotul L 2004 268, care are înscris pe ambalaj termenul de valabilitate 30 aprilie 2027.

Recomandările pentru consumatori și modalitatea de returnare

Reprezentanții ANSVSA le recomandă persoanelor care au achiziționat acest produs să nu îl consume sub nicio formă. Cumpărătorii au la dispoziție două opțiuni: pot distruge pachetul sau îl pot returna la oricare dintre magazinele din rețeaua Profi.

„Dacă ați achiziționat produsul din lotul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl distrugeți sau să îl returnați în magazinele Profi până la data de 10.08.2026 inclusiv, urmând să primiți contravaloarea acestuia, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, au transmis reprezentanții instituției.

Așadar, clienții care decid să meargă în magazine pentru rambursare vor primi banii înapoi pe loc, fără a fi obligați să dovedească achiziția prin chitanță sau bon de casă.

Lista completă a spațiilor comerciale Profi în care s-a distribuit lotul neconform, precum și detaliile oficiale privind alerta pot fi consultate direct pe portalul ANSVSA sau la punctele de informare din rețeaua de magazine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Viva.ro
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Unica.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Anastasia, tânăra dată dispărută în București, prin RO-Alert, și găsită ulterior decedată. Ultimele clipe din viața fetei i-au tulburat chiar și pe anchetatori
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.RO
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Curtea de Conturi, raport devastator despre ANS » Cum a pierdut statul 391 de milioane de lei + Nereguli grave la Baza Năstase - Marica
GSP.RO
Curtea de Conturi, raport devastator despre ANS » Cum a pierdut statul 391 de milioane de lei + Nereguli grave la Baza Năstase - Marica
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
Adevarul.ro
Blocarea angajărilor după gradul de ocupare a paturilor riscă să lovească marile spitale. Avertismentul reprezentanților pacienților
El e noul transfer al lui Dinamo! Fotbalistul de națională care a eliminat FCSB a semnat! Exclusiv
Fanatik.ro
El e noul transfer al lui Dinamo! Fotbalistul de națională care a eliminat FCSB a semnat! Exclusiv
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Financiarul.ro
Motorina a sărit de 10 lei pe litru la Lukoil în București
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
ObservatorNews.ro
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Mediafax.ro
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
Redactia.ro
Zodia care încheie luna iulie cu lacrimi amare! Cumpănă pentru acest nativ
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul
KanalD.ro
România, zguduită de o mișcare seismică în această după-amiază. Unde s-a produs cutremurul

Politic

Parteneri
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
ZiaruldeIasi.ro
Fosta juristă de la spitalul de Neurochirurgie trebuie să restituie unității medicale peste 100.000 de euro din cauză că nu și-ar fi făcut treaba pentru care era plătită
Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!
Fanatik.ro
Adrian Mititelu, decizie șoc pentru primul meci oficial al lui FCU Craiova!
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem