Minus o secundă

În 2029, oamenii de știință se pregătesc pentru un eveniment fără precedent în istoria omenirii: oprirea timpului pentru o secundă.

Acest lucru este cauzat de schimbările climatice care afectează rotația Pământului. Topirea calotei glaciare din Groenlanda accelerează, provocând modificări ale masei în anumite regiuni ale planetei. Drept urmare, Pământul se rotește mai repede.

Aceste schimbări aparent minore au un impact major asupra ceasurilor atomice și, implicit, asupra computerelor noastre. În următorii ani, diferențele dintre timpul atomic și cel solar vor crește.

În trecut, s-au adăugat secunde intercalare pentru a sincroniza ceasurile. Acum, pentru prima dată, va trebui eliminată o secundă.

Experții avertizează că acest lucru ar putea perturba serios infrastructura digitală de care depinde omenirea. Oamenii de știință spun că eliminarea unei secunde nu a fost niciodată testată, spre deosebire de adăugarea unei secunde.

Impactul asupra computerelor, piețelor financiare, sistemelor GPS și zborurilor spațiale este încă necunoscut.

Ce este timpul atomic?

Sistemul actual de măsurare a timpului se bazează pe timpul atomic internațional (TAI). Acesta este calculat ca o medie ponderată a aproximativ 200 de ceasuri atomice din 50 de țări.

Ceasurile sunt sincronizate prin GPS și conexiuni satelit bidirecționale. Timpul rezultat este mult mai stabil decât oricare ceas atomic individual.

Majoritatea ceasurilor atomice folosesc atomi de cesiu pentru a măsura timpul cu o precizie extrem de mare.

