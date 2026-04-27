Stocuri critice de kerosen

Europa traversează o perioadă de incertitudine majoră în sectorul aviatic, pe fondul stocurilor critice de kerosen cauzate de conflictul din Iran. Această situație pune sub presiune industria turismului și ridică semne de întrebare asupra stabilității zborurilor programate pentru sezonul estival.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat într-o declarație pentru Sky News că impactul asupra pasagerilor va fi unul resimțit direct: „Este foarte probabil ca vacanțele multor oameni să fie afectate, fie prin anulări de zboruri, fie prin bilete foarte, foarte scumpe.”

Criza combustibilului se acutizează pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu blochează principala arteră de transport a petrolului, situație în care Agenția Internațională pentru Energie estimează apariția unor probleme majore de aprovizionare în următoarele 5-6 săptămâni.

Grupul IAG (proprietarul British Airways) a confirmat deja că prețul biletelor de avion va fi mărit pentru a acoperi costurile record ale combustibilului.

Când ești protejat de legislația britanică?

Zborul tău intră sub incidența legilor din Regatul Unit dacă te afli în una dintre următoarele situații:

  1. Plecare din UK: Decolezi de pe un aeroport britanic (indiferent de compania aeriană).
  2. Sosire în UK: Aterizezi în Marea Britanie cu o companie aeriană din UK sau din Uniunea Europeană.
  3. Destinație în UE: Călătorești către un aeroport din UE cu un operator din Marea Britanie sau UE.

Dacă zborul tău îndeplinește aceste condiții, ai dreptul legal de a solicita asistență, rambursare sau zbor alternativ în cazul unor perturbări.

Ce se întâmplă cu banii tăi în caz de anulare?

În funcție de momentul în care intervine problema, ai următoarele drepturi legale:

  • Dacă zborul este anulat: Ai dreptul să renunți la întreaga călătorie și să primești rambursarea integrală a biletului dus-întors.
  • Dacă ești deja pe drum (zbor de conexiune): În cazul în care un segment de legătură este anulat și nu mai dorești să continui călătoria, compania este obligată să îți asigure transportul gratuit înapoi la punctul de plecare inițial și să îți returneze banii pentru segmentele de zbor neutilizate.

Rambursarea trebuie procesată, de regulă, în termen de 7 zile de la solicitare.

Opțiuni dacă alegi să continui călătoria

În cazul în care nu dorești rambursarea banilor și vrei să ajungi la destinație, compania aeriană este obligată să îți ofere una dintre următoarele alternative:

  • Re-rutare imediată: Transport către destinație folosind cel mai apropiat zbor disponibil.
  • Programare flexibilă: Un zbor la o dată ulterioară, aleasă de tine, în funcție de locurile libere.
  • Zboruri cu alte companii: Dacă operatorul tău nu te poate prelua rapid, ai dreptul să soliciți mutarea pe cursa unui alt operator aerian care decolează mai devreme.

Ce trebuie să primești dacă rămâi blocat

În cazul unor întârzieri prelungite, compania aeriană are obligația legală de a-ți asigura confortul de bază. Iată ce poți solicita gratuit:

  • Mâncare și băuturi: Vouchere sau produse adaptate duratei de așteptare.
  • Facilități de comunicare: Acces la telefon sau e-mail pentru a-i anunța pe cei de acasă.
  • Cazare la hotel: Dacă noua plecare este programată pentru a doua zi, compania trebuie să suporte costul camerei de hotel.
  • Transport asigurat: Transfer gratuit între aeroport și locul de cazare.

Lufthansa taie 20.000 de zboruri

Lufthansa Group anunță reduceri masive în programul de zboruri pentru sezonul de vară, în contextul creșterii accentuate a costurilor din industrie, în special a combustibilului. Aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate până în luna octombrie, o decizie care afectează inclusiv activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu.

Potrivit companiei Lufthansa, prețul combustibilului pentru aviație s-a dublat față de perioada de dinaintea conflictului din Iran. La aceste costuri se adaugă și cheltuieli suplimentare generate de conflicte de muncă, ceea ce a determinat grupul să ia măsuri rapide pentru limitarea pierderilor. În total, reducerea zborurilor va duce și la o economie estimată de peste 40.000 de tone de combustibil.

Zeci de zboruri anulate și 272 întârziate

Sute de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi din Australia și Noua Zeelandă, după o zi cu probleme serioase în transportul aerian. Duminică, 26 aprilie, au fost anulate 34 de zboruri, iar alte 272 au avut întârzieri, potrivit publicației Daily Mirror. Mulți călători au fost nevoiți să aștepte ore întregi în terminale, au pierdut legături sau nu au mai știut când vor ajunge la destinație.

Problemele au fost resimțite pe mai multe aeroporturi importante din regiune, inclusiv Sydney, Melbourne, Brisbane, Wellington, Auckland și Christchurch.

Perturbările vin ca urmare a presiunii asupra companiilor aeriene din cauza costurilor tot mai mari, în special pentru combustibil.

Criză în aviația europeană

Și compania low-cost Ryanair a anunțat că își va închide baza operațională de la Berlin începând cu 24 octombrie 2026, invocând creșterea accelerată a taxelor aeriene și aeroportuare. Decizia va duce la reducerea cu 50% a zborurilor și a numărului de pasageri către și dinspre capitala germană.

Potrivit companiei, traficul aerian din Berlin s-a prăbușit semnificativ în ultimii ani, în timp ce costurile au crescut puternic. 

Decizia vine într-un moment dificil pentru industria aviatică globală, marcat de creșterea costurilor cu combustibilul, în contextul conflictelor internaționale. Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în ultimele luni, afectând semnificativ costurile operaționale ale companiilor aeriene.

De altfel, Ryanair a anunțat că își va reduce semnificativ rețeaua de zboruri în Europa în 2026, decizie care va afecta mai multe țări, inclusiv Spania, Germania, Franța, Portugalia și Belgia.






Parteneri
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Influencer american, impresionat de micul dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Știri România 20:56
Influencer american, impresionat de micul dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Ce trenuri merg la mare de 1 Mai - Cât costă să mergi de 1 Mai la mare cu trenul
Știri România 19:54
Ce trenuri merg la mare de 1 Mai – Cât costă să mergi de 1 Mai la mare cu trenul
Parteneri
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Adevarul.ro
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 17:48
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Stiri Mondene 17:10
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Parteneri
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
ObservatorNews.ro
Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
GSP.ro
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Parteneri
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Doi foști soți au fost găsiți fără suflare în propria casă! Incredibil ce s-a întâmplat între ei, chiar înainte de descoperirea macabră
KanalD.ro
Doi foști soți au fost găsiți fără suflare în propria casă! Incredibil ce s-a întâmplat între ei, chiar înainte de descoperirea macabră

Politic

Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Politică 17:34
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Politică 16:08
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal