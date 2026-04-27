Stocuri critice de kerosen

Europa traversează o perioadă de incertitudine majoră în sectorul aviatic, pe fondul stocurilor critice de kerosen cauzate de conflictul din Iran. Această situație pune sub presiune industria turismului și ridică semne de întrebare asupra stabilității zborurilor programate pentru sezonul estival.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a avertizat într-o declarație pentru Sky News că impactul asupra pasagerilor va fi unul resimțit direct: „Este foarte probabil ca vacanțele multor oameni să fie afectate, fie prin anulări de zboruri, fie prin bilete foarte, foarte scumpe.”

Criza combustibilului se acutizează pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu blochează principala arteră de transport a petrolului, situație în care Agenția Internațională pentru Energie estimează apariția unor probleme majore de aprovizionare în următoarele 5-6 săptămâni.

Grupul IAG (proprietarul British Airways) a confirmat deja că prețul biletelor de avion va fi mărit pentru a acoperi costurile record ale combustibilului.

Când ești protejat de legislația britanică?

Zborul tău intră sub incidența legilor din Regatul Unit dacă te afli în una dintre următoarele situații:

Plecare din UK: Decolezi de pe un aeroport britanic (indiferent de compania aeriană). Sosire în UK: Aterizezi în Marea Britanie cu o companie aeriană din UK sau din Uniunea Europeană. Destinație în UE: Călătorești către un aeroport din UE cu un operator din Marea Britanie sau UE.

Dacă zborul tău îndeplinește aceste condiții, ai dreptul legal de a solicita asistență, rambursare sau zbor alternativ în cazul unor perturbări.

Ce se întâmplă cu banii tăi în caz de anulare?

În funcție de momentul în care intervine problema, ai următoarele drepturi legale:

Dacă zborul este anulat: Ai dreptul să renunți la întreaga călătorie și să primești rambursarea integrală a biletului dus-întors.

Dacă ești deja pe drum (zbor de conexiune): În cazul în care un segment de legătură este anulat și nu mai dorești să continui călătoria, compania este obligată să îți asigure transportul gratuit înapoi la punctul de plecare inițial și să îți returneze banii pentru segmentele de zbor neutilizate.

Rambursarea trebuie procesată, de regulă, în termen de 7 zile de la solicitare.

Opțiuni dacă alegi să continui călătoria

În cazul în care nu dorești rambursarea banilor și vrei să ajungi la destinație, compania aeriană este obligată să îți ofere una dintre următoarele alternative:

Re-rutare imediată: Transport către destinație folosind cel mai apropiat zbor disponibil.

Programare flexibilă: Un zbor la o dată ulterioară, aleasă de tine, în funcție de locurile libere.

Zboruri cu alte companii: Dacă operatorul tău nu te poate prelua rapid, ai dreptul să soliciți mutarea pe cursa unui alt operator aerian care decolează mai devreme.

Ce trebuie să primești dacă rămâi blocat

În cazul unor întârzieri prelungite, compania aeriană are obligația legală de a-ți asigura confortul de bază. Iată ce poți solicita gratuit:

Mâncare și băuturi: Vouchere sau produse adaptate duratei de așteptare.

Facilități de comunicare: Acces la telefon sau e-mail pentru a-i anunța pe cei de acasă.

Cazare la hotel: Dacă noua plecare este programată pentru a doua zi, compania trebuie să suporte costul camerei de hotel.

Transport asigurat: Transfer gratuit între aeroport și locul de cazare.

Lufthansa taie 20.000 de zboruri

Lufthansa Group anunță reduceri masive în programul de zboruri pentru sezonul de vară, în contextul creșterii accentuate a costurilor din industrie, în special a combustibilului. Aproximativ 20.000 de zboruri pe distanțe scurte vor fi eliminate până în luna octombrie, o decizie care afectează inclusiv activitatea Aeroportului Internațional din Sibiu.

Potrivit companiei Lufthansa, prețul combustibilului pentru aviație s-a dublat față de perioada de dinaintea conflictului din Iran. La aceste costuri se adaugă și cheltuieli suplimentare generate de conflicte de muncă, ceea ce a determinat grupul să ia măsuri rapide pentru limitarea pierderilor. În total, reducerea zborurilor va duce și la o economie estimată de peste 40.000 de tone de combustibil.

Zeci de zboruri anulate și 272 întârziate

Sute de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi din Australia și Noua Zeelandă, după o zi cu probleme serioase în transportul aerian. Duminică, 26 aprilie, au fost anulate 34 de zboruri, iar alte 272 au avut întârzieri, potrivit publicației Daily Mirror. Mulți călători au fost nevoiți să aștepte ore întregi în terminale, au pierdut legături sau nu au mai știut când vor ajunge la destinație.

Problemele au fost resimțite pe mai multe aeroporturi importante din regiune, inclusiv Sydney, Melbourne, Brisbane, Wellington, Auckland și Christchurch.

Perturbările vin ca urmare a presiunii asupra companiilor aeriene din cauza costurilor tot mai mari, în special pentru combustibil.

Criză în aviația europeană

Și compania low-cost Ryanair a anunțat că își va închide baza operațională de la Berlin începând cu 24 octombrie 2026, invocând creșterea accelerată a taxelor aeriene și aeroportuare. Decizia va duce la reducerea cu 50% a zborurilor și a numărului de pasageri către și dinspre capitala germană.

Potrivit companiei, traficul aerian din Berlin s-a prăbușit semnificativ în ultimii ani, în timp ce costurile au crescut puternic.

Decizia vine într-un moment dificil pentru industria aviatică globală, marcat de creșterea costurilor cu combustibilul, în contextul conflictelor internaționale. Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în ultimele luni, afectând semnificativ costurile operaționale ale companiilor aeriene.

De altfel, Ryanair a anunțat că își va reduce semnificativ rețeaua de zboruri în Europa în 2026, decizie care va afecta mai multe țări, inclusiv Spania, Germania, Franța, Portugalia și Belgia.















