Dealerii auto schimbă regulile jocului: transparența devine noul avantaj competitiv pe piața mașinilor rulate

Mașinile rulate prezintă numeroase riscuri

Această expansiune nu înseamnă însă doar oportunități. Zona mașinilor rulate rămâne una sensibilă, unde riscurile sunt bine cunoscute: kilometraj modificat, daune ascunse sau istorii incomplete. Pe măsură ce piața crește, crește și presiunea asupra dealerilor de a demonstra că ceea ce vând este exact ceea ce promit.

În acest context, apariția unor sisteme externe de verificare, precum cele oferite de carVertical, începe să schimbe modul în care se fac vânzările.

Un sondaj recent arată o transformare clară: dealerii nu mai mizează doar pe reputație sau experiență, ci tot mai mult pe date verificabile. Peste jumătate dintre dealerii români (56,3%) folosesc deja rapoartele de istoric al vehiculului ca instrument direct de vânzare, pentru a demonstra calitatea mașinilor oferite.

Mai mult, dealerii cu experiență sunt cei care conduc această schimbare. Aproximativ 60% dintre profesioniștii cu peste 15 ani în domeniu verifică fiecare mașină înainte de listare, în timp ce noii intrați în piață fac acest lucru mult mai rar.

Anunțurile care includ o insignă de istoric primesc cu 21% mai multe clicuri decât cele tradiționale. Practic, transparența devine un instrument de marketing, nu doar de protecție. Cumpărătorii nu mai caută doar prețuri bune, ci vânzători care pot susține afirmațiile cu date.

Principalele motive pentru care dealerii folosesc aceste rapoarte sunt clare: depistarea daunelor ascunse și confirmarea kilometrajului real, ambele menționate de 87,5% dintre respondenți. În plus, jumătate dintre aceștia le utilizează și pentru a elimina riscul de a comercializa vehicule furate.

De ce contează verificarea independentă

Este important de menționat că o platformă independentă are, în mod natural, un nivel mai ridicat de credibilitate decât un sistem intern. Motivul este simplu: datele nu provin de la vânzător și nu pot fi ajustate în interes comercial. Informațiile sunt colectate din multiple baze externe, ceea ce reduce riscul de conflict de interese și oferă cumpărătorului o perspectivă obiectivă asupra istoricului vehiculului.

Toate aceste schimbări indică o maturizare treptată a pieței auto rulate din România. Dealerii care investesc în transparență nu doar că răspund cerințelor unui public tot mai informat, ci își creează și un avantaj competitiv real într-un sector unde încrederea rămâne moneda principală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE